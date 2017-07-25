Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 71-го по 80-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 71-го по 80-е места:

80. ТЬЕРРИ АНРИ (Франция)

79. ДЖИДЖИ РИВА (Италия)

78. ЖЮСТ ФОНТЕН (Франция)

77. ФРАНК РАЙКАРД (Нидерланды)

76. ДЕНИС ЛОУ (Шотландия)

75. КАФУ (Бразилия)

74. ЙОЗЕФ МАСОПУСТ (Чехия)

73. ОМАР СИВОРИ (Аргентина)

72. ХОСЕ АНДРАДЕ (Уругвай)

71. ДЖОН ЧАРЛЬЗ (Уэльс)

Не пропустите: места рейтинга с 81-го по 90-е и места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru