Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 81-го по 90-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 81-го по 90-е места:

90. РОБЕРТО КАРЛОС (Бразилия)

89. ХРИСТО СТОИЧКОВ (Болгария)

88. АЛЛАН СИМОНСЕН (Дания)

87. ХАВЬЕР ДЗАНЕТТИ (Аргентина)

86. ГАБРИЭЛЬ БАТИСТУТА (Аргентина)

85. УВЕ ЗЕЕЛЕР (Германия)

84. ДЖАЧИНТО ФАККЕТТИ (Италия)

83. РАЙАН ГИГГЗ (Уэльс)

82. УГО САНЧЕС (Мексика)

81. ДРАГАН ДЖАИЧ (Югославия)

Не пропустите: места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru