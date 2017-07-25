Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 81-го по 90-е

Теги райан гиггзроберто карлос

Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 81-го по 90-еПопулярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 81-го по 90-е места:

90. РОБЕРТО КАРЛОС (Бразилия)

89. ХРИСТО СТОИЧКОВ (Болгария)

88. АЛЛАН СИМОНСЕН (Дания)

87. ХАВЬЕР ДЗАНЕТТИ (Аргентина)

86. ГАБРИЭЛЬ БАТИСТУТА (Аргентина)

85. УВЕ ЗЕЕЛЕР (Германия)

84. ДЖАЧИНТО ФАККЕТТИ (Италия)

83. РАЙАН ГИГГЗ (Уэльс)

82. УГО САНЧЕС (Мексика)

81. ДРАГАН ДЖАИЧ (Югославия)

Не пропустите: места рейтинга с 91-го по 100-е. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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