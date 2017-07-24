Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 91-го по 100-е

Популярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 91-го по 100-е места:

100. ГЕОРГЕ ХАДЖИ (Румыния)

99. МАРИУ КОЛУНА (Португалия)

98. МАРИО КЕМПЕС (Аргентина)

97. НЕЙМАР (Бразилия)

96. ОБДУЛИО ВАРЕЛА (Уругвай)

95. ДЖАЛМА САНТОС (Бразилия)

94. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ (Швеция)

93. ФИЛИПП ЛАМ (Германия)

92. ШАНДОР КОЧИШ (Венгрия)

91. ЗЕПП МАЙЕР (Германия)

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