Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 91-го по 100-е

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Рейтинг лучших футболистов в истории от FourFourTwo: места с 91-го по 100-еПопулярное издание FourFourTwo представило очередной свой рейтинг - список лучших игроков в истории футбола. Предлагаем ознакомиться с теми, кто расположился с с 91-го по 100-е места:

100. ГЕОРГЕ ХАДЖИ (Румыния)

99. МАРИУ КОЛУНА (Португалия)

98. МАРИО КЕМПЕС (Аргентина)

97. НЕЙМАР (Бразилия)

96. ОБДУЛИО ВАРЕЛА (Уругвай)

95. ДЖАЛМА САНТОС (Бразилия)

94. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ (Швеция)

93. ФИЛИПП ЛАМ (Германия)

92. ШАНДОР КОЧИШ (Венгрия)

91. ЗЕПП МАЙЕР (Германия)

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3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
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