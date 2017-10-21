Рейтинг лучших голкиперов Европы

Теги тибо куртуадавид де хеаян облак

Рейтинг лучших голкиперов ЕвропыВедущие европейские чемпионаты уже набрали обороты, поэтому уже можно подводить некоторые промежуточные итоги. Делать это начнем с лучших вратарей первенств "большой пятерки".

10. АЛЬФОНС АРЕОЛЯ (ПСЖ)

Сыграно матчей: 9

Пропущено голов: 6

Совершено сейвов: 14

Игр "на ноль": 5

9. ЭДЕРСОН ("Манчестер Сити")

Сыграно матчей: 8

Пропущено голов: 4

Совершено сейвов: 9

Игр "на ноль": 4

8. УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм")

Сыграно матчей: 8

Пропущено голов: 5

Совершено сейвов: 9

Игр "на ноль": 5

7. АЛИСОН ("Рома")

Сыграно матчей: 7

Пропущено голов: 5

Совершено сейвов: 26

Игр "на ноль": 4

6. САМИР ХАНДАНОВИЧ ("Интер")

Сыграно матчей: 8

Пропущено голов: 5

Совершено сейвов: 19

Игр "на ноль": 4

5. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона")

Сыграно матчей: 8

Пропущено голов: 3

Совершено сейвов: 12

Игр "на ноль": 5

4. ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН ("Ювентус")

Сыграно матчей: 6

Пропущено голов: 7

Совершено сейвов: 9

Игр "на ноль": 2

3. ТИБО КУРТУА ("Челси")

Сыграно матчей: 8

Пропущено голов: 8

Совершено сейвов: 18

Игр "на ноль": 3

2. ЯН ОБЛАК ("Атлетико")

Сыграно матчей: 8

Пропущено голов: 5

Совершено сейвов: 22

Игр "на ноль": 4

1. ДАВИД ДЕ ХЕА ("Манчестер Юнайтед")

Сыграно матчей: 8

Пропущено голов: 2

Совершено сейвов: 19

Игр "на ноль": 7

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
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