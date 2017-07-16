Рейтинг лучших игроков Европы сезона 2016/2017

Специалисты из ESPN FC представили рейтинг лучших игроков Европы прошедшего сезона. Составлен он был исключительно исходя из индивидуальных выступлений игроков без учета командных достижений. Вот как выглядит его первая десятка.

10. МАУРО ИКАРДИ ("Интер", Милан, Италия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 41 матч, 26 забитых мячей, 7 результативных передач.

9. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити", Англия)

Позиция на поле: плеймейкер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 49 матчей, 7 забитых мячей, 29 результативных передач.

8. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ, Париж, Франция)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 50 матчей, 49 забитых мячей, 6 результативных передач.

7. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал", Мадрид, Испания)

Позиция на поле: вингер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 46 матчей, 42 забитых мяча, 12 результативных передач.

6. ДРИС МЕРТЕНС ("Наполи", Неаполь, Италия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 46 матчей, 34 забитых мяча, 15 результативных передач.

5. АЛЕКСИС САНЧЕС ("Арсенал", Лондон, Англия)

Позиция на поле: вингер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 51 матч, 30 забитых мячей, 19 результативных передач.

4. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария", Мюнхен, Германия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 47 матчей, 43 забитых мяча, 10 результативных передач.

3. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм", Лондон, Англия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 38 матчей, 35 забитых мяча, 7 результативных передач.

2. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус", Турин, Италия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 55 матчей, 32 забитых мяча, 5 результативных передач.

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона", Испания)

Позиция на поле: вингер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 52 матча, 54 забитых мяча, 19 результативных передач.