Рейтинг лучших игроков Европы сезона 2016/2017

Теги лионель мессикриштиану роналдуроберт левандовскиалексис санчес

Рейтинг лучших игроков Европы сезона 2016/2017Специалисты из ESPN FC представили рейтинг лучших игроков Европы прошедшего сезона. Составлен он был исключительно исходя из индивидуальных выступлений игроков без учета командных достижений. Вот как выглядит его первая десятка.

10. МАУРО ИКАРДИ ("Интер", Милан, Италия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 41 матч, 26 забитых мячей, 7 результативных передач.

9. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ ("Манчестер Сити", Англия)

Позиция на поле: плеймейкер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 49 матчей, 7 забитых мячей, 29 результативных передач.

8. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ, Париж, Франция)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 50 матчей, 49 забитых мячей, 6 результативных передач.

7. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ("Реал", Мадрид, Испания)

Позиция на поле: вингер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 46 матчей, 42 забитых мяча, 12 результативных передач.

6. ДРИС МЕРТЕНС ("Наполи", Неаполь, Италия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 46 матчей, 34 забитых мяча, 15 результативных передач.

5. АЛЕКСИС САНЧЕС ("Арсенал", Лондон, Англия)

Позиция на поле: вингер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 51 матч, 30 забитых мячей, 19 результативных передач.

4. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ ("Бавария", Мюнхен, Германия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 47 матчей, 43 забитых мяча, 10 результативных передач.

3. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм", Лондон, Англия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 38 матчей, 35 забитых мяча, 7 результативных передач.

2. ГОНСАЛО ИГУАИН ("Ювентус", Турин, Италия)

Позиция на поле: форвард.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 55 матчей, 32 забитых мяча, 5 результативных передач.

1. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ ("Барселона", Испания)

Позиция на поле: вингер.

Статистика выступлений за клуб в сезоне 2016/2017: 52 матча, 54 забитых мяча, 19 результативных передач.

комментарии
Арман

Рейтинг составлен неправильно,если судить по голевым действиям,то Роналду должен быть на втором месте.Месси свое первое место заслужил,а Роналду должен был быть на втором.

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Даниил

С позицией Месси согласен полностью,а вот Игуаин думаю должен был занять строчку этак 4-5

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Дибала ездит на месси верхом

месси лучший бомбардир? вот и получит свою золотую калошу, лучший игрок и лучший бомбардир это не одно и то же

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Galkin

Безусловно! Месси лучший игрок 2016-2017 года. А то, что на сегодняшний день "Реал" лучше "Барсы" и ежу понятно. Но мы же должны оценивать игру игрока. Поэтому я и говорю - Месси лучший.

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