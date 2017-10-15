Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге
В английской Премьер-Лиге на сегодняшний день сыграно всего семь полных туров, однако уже сейчас можно подвести некоторые итоги старта сезона одного из сильнейших в мире чемпионатов. Здесь мы представим рейтинг лучших креативщиков АПЛ каждой из команд, рассчитав, какое количество голевых моментов они в среднем создают за матч.
20. "Суонси"
ТОМ КЭРРОЛЛ - 1,44 голевых момента за матч
Сыграно минут - 625
Создано всего голевых шансов - 10
Ассистов - 0
19. "Лестер"
МАРК ОЛБРАЙТОН - 1,45 голевых момента за матч
Сыграно минут - 434
Создано всего голевых шансов - 7
Ассистов - 1
18. "Уотфорд"
РИЧАРЛИСОН - 1,58 голевых момента за матч
Сыграно минут - 571
Создано всего голевых шансов - 10
Ассистов - 1
17. "Ньюкасл"
МЭТТ РИТЧИ - 1,58 голевых момента за матч
Сыграно минут - 627
Создано всего голевых шансов - 11
Ассистов - 4
16. "Вест Бромвич Альбион"
КРИС БРАНТ - 1,79 голевых момента за матч
Сыграно минут - 402
Создано всего голевых шансов - 8
Ассистов - 1
15. "Вест Хэм"
ААРОН КРЕССУЭЛЛ - 1,8 голевых момента за матч
Сыграно минут - 550
Создано всего голевых шансов - 11
Ассистов - 0
14. "Бернли"
РОББИ БРЭДИ - 1,9 голевых момента за матч
Сыграно минут - 617
Создано всего голевых шансов - 13
Ассистов - 1
13. "Хаддерсфилд"
ААРОН МУЙ - 1,94 голевых момента за матч
Сыграно минут - 510
Создано всего голевых шансов - 11
Ассистов - 1
12. "Брайтон"
ПАСКАЛЬ ГРОС - 2,3 голевых момента за матч
Сыграно минут - 587
Создано всего голевых шансов - 15
Ассистов - 2
11. "Эвертон"
ГЮЛФИ СИГУРДССОН - 2,31 голевых момента за матч
Сыграно минут - 390
Создано всего голевых шансов - 10
Ассистов - 0
10. "Саутгемптон"
ДУШАН ТАДИЧ - 2,39 голевых момента за матч
Сыграно минут - 564
Создано всего голевых шансов - 15
Ассистов - 0
9. "Тоттенхэм"
КРИСТИАН ЭРИКСЕН - 2,51 голевых момента за матч
Сыграно минут - 573
Создано всего голевых шансов - 16
Ассистов - 2
8. "Борнмут"
ДЖОРДОН АЙБ - 2,63 голевых момента за матч
Сыграно минут - 205
Создано всего голевых шансов - 6
Ассистов - 2
7. "Кристал Пэлас"
ЙОАН КАБАЙ - 2,76 голевых момента за матч
Сыграно минут - 359
Создано всего голевых шансов - 11
Ассистов - 0
6. "Сток Сити"
ДЖЕРДАН ШАКИРИ - 3,05 голевых момента за матч
Сыграно минут - 560
Создано всего голевых шансов - 19
Ассистов - 2
5. "Челси"
СЕСК ФАБРЕГАС - 3,2 голевых момента за матч
Сыграно минут - 450
Создано всего голевых шансов - 16
Ассистов - 0
4. "Манчестер Сити"
КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ - 3,57 голевых момента за матч
Сыграно минут - 605
Создано всего голевых шансов - 24
Ассистов - 3
3. "Манчестер Юнайтед"
ГЕНРИХ МХИТАРЯН - 3,58 голевых момента за матч
Сыграно минут - 553
Создано всего голевых шансов - 25
Ассистов - 5
2. "Арсенал"
МЕСУТ ОЗИЛ - 3,64 голевых момента за матч
Сыграно минут - 371
Создано всего голевых шансов - 15
Ассистов - 0
1. "Ливерпуль"
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО - 4,76 голевых момента за матч
Сыграно минут - 246
Создано всего голевых шансов - 13
Ассистов - 1
Не пропустите: вчера в центральном матче 8-го тура Премьер-Лиги "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в нулевую ничью. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
|8
|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3