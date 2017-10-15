Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге

В английской Премьер-Лиге на сегодняшний день сыграно всего семь полных туров, однако уже сейчас можно подвести некоторые итоги старта сезона одного из сильнейших в мире чемпионатов. Здесь мы представим рейтинг лучших креативщиков АПЛ каждой из команд, рассчитав, какое количество голевых моментов они в среднем создают за матч.

20. "Суонси"

ТОМ КЭРРОЛЛ - 1,44 голевых момента за матч

Сыграно минут - 625

Создано всего голевых шансов - 10

Ассистов - 0

19. "Лестер"

МАРК ОЛБРАЙТОН - 1,45 голевых момента за матч

Сыграно минут - 434

Создано всего голевых шансов - 7

Ассистов - 1

18. "Уотфорд"

РИЧАРЛИСОН - 1,58 голевых момента за матч

Сыграно минут - 571

Создано всего голевых шансов - 10

Ассистов - 1

17. "Ньюкасл"

МЭТТ РИТЧИ - 1,58 голевых момента за матч

Сыграно минут - 627

Создано всего голевых шансов - 11

Ассистов - 4

16. "Вест Бромвич Альбион"

КРИС БРАНТ - 1,79 голевых момента за матч

Сыграно минут - 402

Создано всего голевых шансов - 8

Ассистов - 1

15. "Вест Хэм"

ААРОН КРЕССУЭЛЛ - 1,8 голевых момента за матч

Сыграно минут - 550

Создано всего голевых шансов - 11

Ассистов - 0

14. "Бернли"

РОББИ БРЭДИ - 1,9 голевых момента за матч

Сыграно минут - 617

Создано всего голевых шансов - 13

Ассистов - 1

13. "Хаддерсфилд"

ААРОН МУЙ - 1,94 голевых момента за матч

Сыграно минут - 510

Создано всего голевых шансов - 11

Ассистов - 1

12. "Брайтон"

ПАСКАЛЬ ГРОС - 2,3 голевых момента за матч

Сыграно минут - 587

Создано всего голевых шансов - 15

Ассистов - 2

11. "Эвертон"

ГЮЛФИ СИГУРДССОН - 2,31 голевых момента за матч

Сыграно минут - 390

Создано всего голевых шансов - 10

Ассистов - 0

10. "Саутгемптон"

ДУШАН ТАДИЧ - 2,39 голевых момента за матч

Сыграно минут - 564

Создано всего голевых шансов - 15

Ассистов - 0

9. "Тоттенхэм"

КРИСТИАН ЭРИКСЕН - 2,51 голевых момента за матч

Сыграно минут - 573

Создано всего голевых шансов - 16

Ассистов - 2

8. "Борнмут"

ДЖОРДОН АЙБ - 2,63 голевых момента за матч

Сыграно минут - 205

Создано всего голевых шансов - 6

Ассистов - 2

7. "Кристал Пэлас"

ЙОАН КАБАЙ - 2,76 голевых момента за матч

Сыграно минут - 359

Создано всего голевых шансов - 11

Ассистов - 0

6. "Сток Сити"

ДЖЕРДАН ШАКИРИ - 3,05 голевых момента за матч

Сыграно минут - 560

Создано всего голевых шансов - 19

Ассистов - 2

5. "Челси"

СЕСК ФАБРЕГАС - 3,2 голевых момента за матч

Сыграно минут - 450

Создано всего голевых шансов - 16

Ассистов - 0

4. "Манчестер Сити"

КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ - 3,57 голевых момента за матч

Сыграно минут - 605

Создано всего голевых шансов - 24

Ассистов - 3

3. "Манчестер Юнайтед"

ГЕНРИХ МХИТАРЯН - 3,58 голевых момента за матч

Сыграно минут - 553

Создано всего голевых шансов - 25

Ассистов - 5

2. "Арсенал"

МЕСУТ ОЗИЛ - 3,64 голевых момента за матч

Сыграно минут - 371

Создано всего голевых шансов - 15

Ассистов - 0

1. "Ливерпуль"

ФИЛИППЕ КОУТИНЬО - 4,76 голевых момента за матч

Сыграно минут - 246

Создано всего голевых шансов - 13

Ассистов - 1

Не пропустите: вчера в центральном матче 8-го тура Премьер-Лиги "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в нулевую ничью. | soccernews.ru