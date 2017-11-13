Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

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Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройкеCIES Football Observatory представила рейтинг лучших линий обороны топ-5 европейских первенств. В исследовании компанией было учтено, сколько за матч наносится ударов по воротам команд.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - 3,45 удара за игру

2. "Наполи" - 3,67 удара за игру

3. ПСЖ - 3,92 удара за игру

4. "Бавария" - 4,45 удара за игру

5. "Ювентус" - 4,58 удара за игру

6. "Ливерпуль" - 4,73 удара за игру

7. "Реал" - 4,82 удара за игру

8. "Леганес" - 4,91 удара за игру

9. "Монпелье" - 5,17 удара за игру

10. "Лион" - 5,25 удара за игру.

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комментарии
Егор

Ливерпуль, ой да лаадно

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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