Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

CIES Football Observatory представила рейтинг лучших линий обороны топ-5 европейских первенств. В исследовании компанией было учтено, сколько за матч наносится ударов по воротам команд.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - 3,45 удара за игру

2. "Наполи" - 3,67 удара за игру

3. ПСЖ - 3,92 удара за игру

4. "Бавария" - 4,45 удара за игру

5. "Ювентус" - 4,58 удара за игру

6. "Ливерпуль" - 4,73 удара за игру

7. "Реал" - 4,82 удара за игру

8. "Леганес" - 4,91 удара за игру

9. "Монпелье" - 5,17 удара за игру

10. "Лион" - 5,25 удара за игру.

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