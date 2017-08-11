Рейтинг лучших возвращений в родной клуб в истории футбола

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Рейтинг лучших возвращений в родной клуб в истории футболаУэйн Руни, вернувшийся нынешним летом в "Эвертон" после 13-ти проведенных лет в "Манчестер Юнайтед", стал далеко не первым игроком, который решил завершить свою карьеру в родном клубе. При этом у некоторых из игроков эти возвращения получились достаточно удачными. Представим лучшую восьмерку из них.

МАРК ОВЕРМАРС ("Гоу Эхед Иглс", Девентер, Нидерланды)

Выигранные титулы после возвращения: 0

Статистика выступлений за клуб до ухода: 11 матчей, 1 забитый мяч

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 24 матчей, 0 забитых мячей

ХУАН КАРЛОС ВАЛЕРОН ("Лас Пальмас", Испания)

Выигранные титулы после возвращения: 0

Статистика выступлений за клуб до ухода: 54 матчей, 2 забитых мяча

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 82 матча, 3 забитых мяча

РУЙ КОШТА ("Бенфика", Лиссабон, Португалия)

Выигранные титулы после возвращения: 0

Статистика выступлений за клуб до ухода: 107 матчей, 18 забитых мячей

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 43 матча, 5 забитых мячей

ДЖОВАННИ ВАН БРОНКХОРСТ ("Фейеноорд", Роттердам, Нидерланды)

Выигранные титулы после возвращения: кубок Нидерландов

Статистика выступлений за клуб до ухода: 103 матча, 22 забитых мяча

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 88 матчей, 8 забитых мячей

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО ("Динамо", Киев, Украина)

Выигранные титулы после возвращения: суперкубок Украины

Статистика выступлений до ухода: 117 матчей, 60 забитых мячей

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 55 матчей, 23 забитых мяча

ХУАН СЕБАСТЬЯН ВЕРОН ("Эстудиантес", Ла-Плата, Аргентина)

Выигранные титулы после возвращения: 2 чемпионата Аргентины, кубок Либертадорес 

Статистика выступлений за клуб до ухода: 60 матчей, 7 забитых мячей

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 129 матчей, 18 забитых мячей

ФРАНК РАЙКААРД ("Аякс", Амстердам, Нидерланды)

Выигранные титулы после возвращения: 2 чемпионата Нидерландов, 2 суперкубка Нидерландов, кубок чемпионов

Статистика выступлений за клуб до ухода: 206 матчей, 46 забитых мячей

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 55 матчей, 19 забитых мячей

ВИТОР БАЙЯ ("Порту", Португалия)

Выигранные титулы после возвращения: 5 чемпионатов Португалии, 3 кубка Португалии, 3 суперкубка Португалии, кубок чемпионов, кубок УЕФА, Межконтинентальный кубок

Статистика выступлений за клуб до ухода: 246 матчей, 209 пропущенных мячей

Статистика выступлений за клуб после возвращения: 144 матча, ? пропущенных мячей

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