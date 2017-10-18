Рейтинг самых богатых спортсменов Европы от Forbes: Роналду - первый, Бэйл и Ибрагимович не попали в десятку

Теги криштиану роналдугарет бэйлзлатан ибрагимович

Рейтинг самых богатых спортсменов Европы от Forbes: Роналду - первый, Бэйл и Ибрагимович не попали в десяткуИзвестное американское финансово-экономическое издание Forbes представило рейтинг самых богатых спортсменов Европы.

Так, первое место в нем с 79 миллионами евро дохода занял форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Из футболистов в двадцатку также попали одноклубник португальца Гарет Бэйл - 18-е место с 29 миллионами евро, и нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович - 20-е место с 27 миллионами евро.

Напомним, летом Роналду мог перейти в ПСЖ. | soccernews.ru

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