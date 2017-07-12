Рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубов
Успехи клубов на футбольных полях во многом зависят от того, каким образом и в каких размерах в них инвестируются денежные средства. Поэтому важно, чтобы "у руля" стояли люди, знающие толк не только в делах, связанных непосредственно с индустрией спорта, но и имели положительный опыт в эффективном использовании имеющихся ресурсов.
Именно с такими людьми мы и предлагаем познакомиться, представив рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубов.
10. ДЖОН ФРЕДРИКСЕН
Клубы, которыми владеет - "Волеренга" (Осло, Норвегия)
Состояние - 8,4 миллиардов евро
Сфера деятельности - нефтяная отрасль
9. ФИЛИП АНШУТЦ
Клубы, которыми владеет - "Лос-Анджелес Гэлакси" (США)
Состояние - 10,4 миллиардов евро
Сфера деятельности - нефтяная отрасль, сельское хозяйство, железная дорога, телекоммуникации
8. АЛИШЕР УСМАНОВ
Клубы, которыми владеет - "Арсенал" (Лондон, Англия)
Состояние - 12,6 миллиардов евро
Сфера деятельности - горнорудная промышленность, металлургия, медиаактивы, телекоммуникации, девелопмент
7. ЛАКШМИ МИТАЛЛ
Клубы, которыми владеет - "Куинз Парк Рейнджерс" (Лондон, Англия)
Состояние - 12,7 миллиардов евро
Сфера деятельности - металлургия
6. ДИТРИХ МАТЕШИЦ
Клубы, которыми владеет - "Нью-Йорк Ред Буллз" (США), "РБ Лейпциг" (Германия), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия)
Состояние - 15,3 миллиардов евро
Сфера деятельности - производство энергетических напитков
5. ШЕЙХ МАНСУР
Клубы, которыми владеет - "Манчестер Сити" (Англия)
Состояние - 17,4 миллиардов евро
Сфера деятельности - нефтяная отрасль, политика
4. ПОЛ АЛЛЕН
Клубы, которыми владеет - "Сиэтл Саундерс" (США)
Состояние - 17,5 миллиардов евро
Сфера деятельности - разработка программного обеспечения
3. ДЖОРДЖ СОРОС
Клубы, которыми владеет - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Состояние - 22 миллиарда евро
Сфера деятельности - финансы
2. КАРЛОС СЛИМ
Клубы, которыми владеет - "Овьедо" (Испания), "Пачука" (Мексика)
Состояние - 56,3 миллиардов евро
Сфера деятельности - коммуникации
1. АМАНСИО ОРТЕГА
Клубы, которыми владеет - "Депортиво" (Ла-Корунья, Испания)
Состояние - 71,2 миллиардов евро
Сфера деятельности - торговля, недвижимость, газовая промышленность, туризм, банковская сфера
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24