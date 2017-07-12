Рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубов

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедманчестер сити

Рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубовУспехи клубов на футбольных полях во многом зависят от того, каким образом и в каких размерах в них инвестируются денежные средства. Поэтому важно, чтобы "у руля" стояли люди, знающие толк не только в делах, связанных непосредственно с индустрией спорта, но и имели положительный опыт в эффективном использовании имеющихся ресурсов.

Именно с такими людьми мы и предлагаем познакомиться, представив рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубов.

10. ДЖОН ФРЕДРИКСЕН

Клубы, которыми владеет - "Волеренга" (Осло, Норвегия)

Состояние - 8,4 миллиардов евро

Сфера деятельности - нефтяная отрасль

9. ФИЛИП АНШУТЦ

Клубы, которыми владеет - "Лос-Анджелес Гэлакси" (США)

Состояние - 10,4 миллиардов евро

Сфера деятельности - нефтяная отрасль, сельское хозяйство, железная дорога, телекоммуникации

8. АЛИШЕР УСМАНОВ

Клубы, которыми владеет - "Арсенал" (Лондон, Англия)

Состояние - 12,6 миллиардов евро

Сфера деятельности - горнорудная промышленность, металлургия, медиаактивы, телекоммуникации, девелопмент

7. ЛАКШМИ МИТАЛЛ

Клубы, которыми владеет - "Куинз Парк Рейнджерс" (Лондон, Англия)

Состояние - 12,7 миллиардов евро

Сфера деятельности - металлургия

6. ДИТРИХ МАТЕШИЦ

Клубы, которыми владеет - "Нью-Йорк Ред Буллз" (США), "РБ Лейпциг" (Германия), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия)

Состояние - 15,3 миллиардов евро

Сфера деятельности - производство энергетических напитков

5. ШЕЙХ МАНСУР

Клубы, которыми владеет - "Манчестер Сити" (Англия)

Состояние - 17,4 миллиардов евро

Сфера деятельности - нефтяная отрасль, политика

4. ПОЛ АЛЛЕН

Клубы, которыми владеет - "Сиэтл Саундерс" (США)

Состояние - 17,5 миллиардов евро

Сфера деятельности - разработка программного обеспечения

3. ДЖОРДЖ СОРОС

Клубы, которыми владеет - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Состояние - 22 миллиарда евро

Сфера деятельности - финансы

2. КАРЛОС СЛИМ

Клубы, которыми владеет - "Овьедо" (Испания), "Пачука" (Мексика)

Состояние - 56,3 миллиардов евро

Сфера деятельности - коммуникации

1. АМАНСИО ОРТЕГА

Клубы, которыми владеет - "Депортиво" (Ла-Корунья, Испания)

Состояние - 71,2 миллиардов евро

Сфера деятельности - торговля, недвижимость, газовая промышленность, туризм, банковская сфера

Не пропустите: Джоана Санс - новоиспеченная подруга Дани Алвеса. | soccernews.ru

комментарии
Ясон

МЮ Глэйзеру принадлежит

Ответить
Евгений

Тут видимо частично, ведь Усманов тоже не главный в Арсенале

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов