Успехи клубов на футбольных полях во многом зависят от того, каким образом и в каких размерах в них инвестируются денежные средства. Поэтому важно, чтобы "у руля" стояли люди, знающие толк не только в делах, связанных непосредственно с индустрией спорта, но и имели положительный опыт в эффективном использовании имеющихся ресурсов.

Именно с такими людьми мы и предлагаем познакомиться, представив рейтинг самых богатых владельцев футбольных клубов.

10. ДЖОН ФРЕДРИКСЕН

Клубы, которыми владеет - "Волеренга" (Осло, Норвегия)

Состояние - 8,4 миллиардов евро

Сфера деятельности - нефтяная отрасль

9. ФИЛИП АНШУТЦ

Клубы, которыми владеет - "Лос-Анджелес Гэлакси" (США)

Состояние - 10,4 миллиардов евро

Сфера деятельности - нефтяная отрасль, сельское хозяйство, железная дорога, телекоммуникации

8. АЛИШЕР УСМАНОВ

Клубы, которыми владеет - "Арсенал" (Лондон, Англия)

Состояние - 12,6 миллиардов евро

Сфера деятельности - горнорудная промышленность, металлургия, медиаактивы, телекоммуникации, девелопмент

7. ЛАКШМИ МИТАЛЛ

Клубы, которыми владеет - "Куинз Парк Рейнджерс" (Лондон, Англия)

Состояние - 12,7 миллиардов евро

Сфера деятельности - металлургия

6. ДИТРИХ МАТЕШИЦ

Клубы, которыми владеет - "Нью-Йорк Ред Буллз" (США), "РБ Лейпциг" (Германия), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия)

Состояние - 15,3 миллиардов евро

Сфера деятельности - производство энергетических напитков

5. ШЕЙХ МАНСУР

Клубы, которыми владеет - "Манчестер Сити" (Англия)

Состояние - 17,4 миллиардов евро

Сфера деятельности - нефтяная отрасль, политика

4. ПОЛ АЛЛЕН

Клубы, которыми владеет - "Сиэтл Саундерс" (США)

Состояние - 17,5 миллиардов евро

Сфера деятельности - разработка программного обеспечения

3. ДЖОРДЖ СОРОС

Клубы, которыми владеет - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Состояние - 22 миллиарда евро

Сфера деятельности - финансы

2. КАРЛОС СЛИМ

Клубы, которыми владеет - "Овьедо" (Испания), "Пачука" (Мексика)

Состояние - 56,3 миллиардов евро

Сфера деятельности - коммуникации

1. АМАНСИО ОРТЕГА

Клубы, которыми владеет - "Депортиво" (Ла-Корунья, Испания)

Состояние - 71,2 миллиардов евро

Сфера деятельности - торговля, недвижимость, газовая промышленность, туризм, банковская сфера

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