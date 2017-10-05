Рейтинг самых быстрых игроков АПЛ: Сане - первый, Варди - второй, Ван Анхолт - третий

В недавнем матче против лондонского "Челси" вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане разогнался до рекордной для АПЛ скорости. Тем самым немец побил рекорд форварда "Лестера" Джейми Варди.

Поэтому было бы уместно ознакомиться с полным рейтингом самых быстрых игроков Премьер-Лиги.

1. Лерой Сане ("Манчестер Сити")- 35,48 км/ч

2. Джейми Варди ("Лестер") - 35,44 км/ч

3. Патрик Ван Анхолт ("Кристал Пэлас") - 35,42 км/ч

4. Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед") - 35,34 км/ч

5. Мусса Сиссоко ("Ньюкасл") - 35,33 км/ч

6. Шейн Лонг ("Саутгемптон") - 35,31 км/ч

7. Карл Дженкинсон ("Вест Хэм") - 35,31 км/ч

8. Моду Барроу ("Суонси") - 35,28 км/ч

9. Джеффри Шлюпп ("Лестер") - 35,26 км/ч

10. Кайл Уокер ("Тоттенхэм") - 35,23 км/ч

11. Ламин Коне ("Сандерленд") - 35,23 км/ч

12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 35,21 км/ч

13. Мэтт Филлипс ("ВБА") - 35,2 км/ч

14. Антонио Рюдигер ("Челси") - 35,19 км/ч

15. Линден Гуч ("Сандерленд") - 35,19 км/ч

16. Брэд Смит ("Борнмут") - 35,19 км/ч

17. Леандро Бакуна ("Астон Вилла") - 35,17 км/ч

18. Вилфрид Заха ("Кристал Пэлас") - 35,16 км/ч

19. Пол Даммит ("Ньюкасл") - 35,15 км/ч

20. Дивок Ориги ("Ливерпуль") - 35,15 км/ч.