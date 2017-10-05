Рейтинг самых быстрых игроков АПЛ: Сане - первый, Варди - второй, Ван Анхолт - третий
В недавнем матче против лондонского "Челси" вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане разогнался до рекордной для АПЛ скорости. Тем самым немец побил рекорд форварда "Лестера" Джейми Варди.
Поэтому было бы уместно ознакомиться с полным рейтингом самых быстрых игроков Премьер-Лиги.
1. Лерой Сане ("Манчестер Сити")- 35,48 км/ч
2. Джейми Варди ("Лестер") - 35,44 км/ч
3. Патрик Ван Анхолт ("Кристал Пэлас") - 35,42 км/ч
4. Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед") - 35,34 км/ч
5. Мусса Сиссоко ("Ньюкасл") - 35,33 км/ч
6. Шейн Лонг ("Саутгемптон") - 35,31 км/ч
7. Карл Дженкинсон ("Вест Хэм") - 35,31 км/ч
8. Моду Барроу ("Суонси") - 35,28 км/ч
9. Джеффри Шлюпп ("Лестер") - 35,26 км/ч
10. Кайл Уокер ("Тоттенхэм") - 35,23 км/ч
11. Ламин Коне ("Сандерленд") - 35,23 км/ч
12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 35,21 км/ч
13. Мэтт Филлипс ("ВБА") - 35,2 км/ч
14. Антонио Рюдигер ("Челси") - 35,19 км/ч
15. Линден Гуч ("Сандерленд") - 35,19 км/ч
16. Брэд Смит ("Борнмут") - 35,19 км/ч
17. Леандро Бакуна ("Астон Вилла") - 35,17 км/ч
18. Вилфрид Заха ("Кристал Пэлас") - 35,16 км/ч
19. Пол Даммит ("Ньюкасл") - 35,15 км/ч
20. Дивок Ориги ("Ливерпуль") - 35,15 км/ч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0