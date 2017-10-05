Рейтинг самых быстрых игроков АПЛ: Сане - первый, Варди - второй, Ван Анхолт - третий

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Рейтинг самых быстрых игроков АПЛ: Сане - первый, Варди - второй, Ван Анхолт - третийВ недавнем матче против лондонского "Челси" вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане разогнался до рекордной для АПЛ скорости. Тем самым немец побил рекорд форварда "Лестера" Джейми Варди.

Поэтому было бы уместно ознакомиться с полным рейтингом самых быстрых игроков Премьер-Лиги.

1. Лерой Сане ("Манчестер Сити")- 35,48 км/ч

2. Джейми Варди ("Лестер") - 35,44 км/ч

3. Патрик Ван Анхолт ("Кристал Пэлас") - 35,42 км/ч

4. Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед") - 35,34 км/ч

5. Мусса Сиссоко ("Ньюкасл") - 35,33 км/ч

6. Шейн Лонг ("Саутгемптон") - 35,31 км/ч

7. Карл Дженкинсон ("Вест Хэм") - 35,31 км/ч

8. Моду Барроу ("Суонси") - 35,28 км/ч

9. Джеффри Шлюпп ("Лестер") - 35,26 км/ч

10. Кайл Уокер ("Тоттенхэм") - 35,23 км/ч

11. Ламин Коне ("Сандерленд") - 35,23 км/ч

12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 35,21 км/ч

13. Мэтт Филлипс ("ВБА") - 35,2 км/ч

14. Антонио Рюдигер ("Челси") - 35,19 км/ч

15. Линден Гуч ("Сандерленд") - 35,19 км/ч

16. Брэд Смит ("Борнмут") - 35,19 км/ч

17. Леандро Бакуна ("Астон Вилла") - 35,17 км/ч

18. Вилфрид Заха ("Кристал Пэлас") - 35,16 км/ч

19. Пол Даммит ("Ньюкасл") - 35,15 км/ч

20. Дивок Ориги ("Ливерпуль") - 35,15 км/ч.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
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