Рейтинг самых дорогих игроков Ла Лиги от CIES: в пятерке - четыре игрока "Барселоны", Роналду - шестой

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Рейтинг самых дорогих игроков Ла Лиги от CIES: в пятерке - четыре игрока "Барселоны", Роналду - шестойФутбольная обсерватория CIES обнародовала рейтинг самых дорогих игроков испанской Ла Лиги. Вот как выглядит его первая десятка:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 184,2 миллиона евро

2. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 164,5 миллиона евро

3. Филиппе Коутиньо ("Барселона") - 154,6 миллиона евро

4. Луис Суарес ("Барселона") - 120,4 миллиона евро

5. Самюэль Умтити ("Барселона") - 111,5 миллиона евро

6. Криштиану Роналду ("Реал") - 103,4 миллиона евро

7-8. Сауль Ньигес ("Атлетико") - 100,5 миллиона евро

7-8. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 100,5 миллиона евро

9. Марко Асенсио ("Реал") - 88,7 миллиона евро

10. Иско ("Реал") - 77,8 миллиона евро.

Напомним, Гризманн все еще не принял решения по своему будущему. | soccernews.ru

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