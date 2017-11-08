Рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES: Неймар - первый, Месси и Роналду не попали в топ-10

CIES Football Observatory представила рейтинг самых дорогих игроков планеты на сегодняшний день. Он составлен посредством научного подхода, который учитывал уровень игры самих футболистов и их клубов, репутацию игроков, длительность их контрактов с клубами, возраст и позицию на поле. Примечательно, что лучшие футболисты последнего десятилетия Лионель Месси и Криштиану Роналду даже не попали в его топ-10, причем португалец и вовсе оказался на 26-м месте со стоимостью 91,8 миллиона евро. Первая же двадцатка рейтинга выглядит следующим образом.

1. НЕЙМАР - 217,5 миллиона евро

Клуб: ПСЖ

Страна: Бразилия

Возраст: 25

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 12 матчей, 11 голов, 9 ассистов

2. ХАРРИ КЕЙН - 185,6 миллиона евро

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Англия

Возраст: 24

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 14 матчей, 13 голов, 3 ассиста

3. ДЕЛЕ АЛЛИ - 181,7 миллиона евро

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Англия

Возраст: 21

Позиция на поле: плеймейкер

Статистика сезона: 13 матчей, 7 голов, 1 ассист

4. ПАУЛО ДИБАЛА - 167,8 миллиона евро

Клуб: "Ювентус"

Страна: Аргентина

Возраст: 23

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 17 матчей, 13 голов, 2 ассиста

5. РОМЕЛУ ЛУКАКУ - 165,3 миллиона евро

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Бельгия

Возраст: 24

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 17 матчей, 11 голов, 3 ассиста

6. КИЛИАН МБАППЕ - 164,8 миллиона евро

Клуб: ПСЖ

Страна: Франция

Возраст: 18

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 14 матчей, 6 голов, 6 ассистов

7. ПОЛЬ ПОГБА - 149,5 миллиона евро

Клуб: "Манчестер Юнайтед"

Страна: Франция

Возраст: 24

Позиция на поле: центральный полузащитник

Статистика сезона: 6 матчей, 2 гола, 2 ассиста

8. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ - 148,6 миллиона евро

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Бельгия

Возраст: 26

Позиция на поле: плеймейкер

Статистика сезона: 16 матчей, 3 гола, 9 ассистов

9. АНТУАН ГРИЗМАНН - 147 миллионов евро

Клуб: "Атлетико"

Страна: Франция

Возраст: 26

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 13 матчей, 3 гола, 3 ассиста

10. ЛУИС СУАРЕС - 133,6 миллиона евро

Клуб: "Барселона"

Страна: Уругвай

Возраст: 30

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 14 матчей, 3 гола, 3 ассиста

11. УСМАН ДЕМБЕЛЕ - 127,8 миллиона евро

Клуб: "Барселона"

Страна: Франция

Возраст: 20

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 4 матча, 2 ассиста

12. ЭДЕН АЗАР - 120,6 миллиона евро

Клуб: "Челси"

Страна: Бельгия

Возраст: 26

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 14 матчей, 3 гола, 4 ассиста

13. ЛЕРОЙ САНЕ - 119,5 миллиона евро

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Германия

Возраст: 21

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 17 матчей, 8 голов, 7 ассистов

14. РАХИМ СТЕРЛИНГ - 118,2 миллиона евро

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Англия

Возраст: 22

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 15 матчей, 10 голов, 3 ассиста

15. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ - 117,3 миллиона евро

Клуб: "Барселона"

Страна: Аргентина

Возраст: 30

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 17 матчей, 16 голов, 5 ассистов

16. ГОНСАЛО ИГУАИН - 112,3 миллиона евро

Клуб: "Ювентус"

Страна: Аргентина

Возраст: 29

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 17 матчей, 9 голов, 3 ассиста

17. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС - 107 миллионов евро

Клуб: "Манчестер Сити"

Страна: Бразилия

Возраст: 20

Позиция на поле: форвард

Статистика сезона: 16 матчей, 9 голов, 1 ассист

18. КРИСТИАН ЭРИКСЕН - 104,9 миллиона евро

Клуб: "Тоттенхэм"

Страна: Дания

Возраст: 25

Позиция на поле: плеймейкер

Статистика сезона: 15 матчей, 4 гола, 4 ассиста

19. МОХАМЕД САЛАХ - 104,8 миллиона евро

Клуб: "Ливерпуль"

Страна: Египет

Возраст: 25

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 17 матчей, 12 голов, 4 ассиста

20. ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ - 104,6 миллиона евро

Клуб: "Наполи"

Страна: Италия

Возраст: 26

Позиция на поле: вингер

Статистика сезона: 18 матчей, 6 голов, 5 ассистов

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