Рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES: Неймар - первый, Месси и Роналду не попали в топ-10
CIES Football Observatory представила рейтинг самых дорогих игроков планеты на сегодняшний день. Он составлен посредством научного подхода, который учитывал уровень игры самих футболистов и их клубов, репутацию игроков, длительность их контрактов с клубами, возраст и позицию на поле. Примечательно, что лучшие футболисты последнего десятилетия Лионель Месси и Криштиану Роналду даже не попали в его топ-10, причем португалец и вовсе оказался на 26-м месте со стоимостью 91,8 миллиона евро. Первая же двадцатка рейтинга выглядит следующим образом.
1. НЕЙМАР - 217,5 миллиона евро
Клуб: ПСЖ
Страна: Бразилия
Возраст: 25
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 12 матчей, 11 голов, 9 ассистов
2. ХАРРИ КЕЙН - 185,6 миллиона евро
Клуб: "Тоттенхэм"
Страна: Англия
Возраст: 24
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 14 матчей, 13 голов, 3 ассиста
3. ДЕЛЕ АЛЛИ - 181,7 миллиона евро
Клуб: "Тоттенхэм"
Страна: Англия
Возраст: 21
Позиция на поле: плеймейкер
Статистика сезона: 13 матчей, 7 голов, 1 ассист
4. ПАУЛО ДИБАЛА - 167,8 миллиона евро
Клуб: "Ювентус"
Страна: Аргентина
Возраст: 23
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 17 матчей, 13 голов, 2 ассиста
5. РОМЕЛУ ЛУКАКУ - 165,3 миллиона евро
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Страна: Бельгия
Возраст: 24
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 17 матчей, 11 голов, 3 ассиста
6. КИЛИАН МБАППЕ - 164,8 миллиона евро
Клуб: ПСЖ
Страна: Франция
Возраст: 18
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 14 матчей, 6 голов, 6 ассистов
7. ПОЛЬ ПОГБА - 149,5 миллиона евро
Клуб: "Манчестер Юнайтед"
Страна: Франция
Возраст: 24
Позиция на поле: центральный полузащитник
Статистика сезона: 6 матчей, 2 гола, 2 ассиста
8. КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ - 148,6 миллиона евро
Клуб: "Манчестер Сити"
Страна: Бельгия
Возраст: 26
Позиция на поле: плеймейкер
Статистика сезона: 16 матчей, 3 гола, 9 ассистов
9. АНТУАН ГРИЗМАНН - 147 миллионов евро
Клуб: "Атлетико"
Страна: Франция
Возраст: 26
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 13 матчей, 3 гола, 3 ассиста
10. ЛУИС СУАРЕС - 133,6 миллиона евро
Клуб: "Барселона"
Страна: Уругвай
Возраст: 30
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 14 матчей, 3 гола, 3 ассиста
11. УСМАН ДЕМБЕЛЕ - 127,8 миллиона евро
Клуб: "Барселона"
Страна: Франция
Возраст: 20
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 4 матча, 2 ассиста
12. ЭДЕН АЗАР - 120,6 миллиона евро
Клуб: "Челси"
Страна: Бельгия
Возраст: 26
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 14 матчей, 3 гола, 4 ассиста
13. ЛЕРОЙ САНЕ - 119,5 миллиона евро
Клуб: "Манчестер Сити"
Страна: Германия
Возраст: 21
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 17 матчей, 8 голов, 7 ассистов
14. РАХИМ СТЕРЛИНГ - 118,2 миллиона евро
Клуб: "Манчестер Сити"
Страна: Англия
Возраст: 22
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 15 матчей, 10 голов, 3 ассиста
15. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ - 117,3 миллиона евро
Клуб: "Барселона"
Страна: Аргентина
Возраст: 30
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 17 матчей, 16 голов, 5 ассистов
16. ГОНСАЛО ИГУАИН - 112,3 миллиона евро
Клуб: "Ювентус"
Страна: Аргентина
Возраст: 29
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 17 матчей, 9 голов, 3 ассиста
17. ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС - 107 миллионов евро
Клуб: "Манчестер Сити"
Страна: Бразилия
Возраст: 20
Позиция на поле: форвард
Статистика сезона: 16 матчей, 9 голов, 1 ассист
18. КРИСТИАН ЭРИКСЕН - 104,9 миллиона евро
Клуб: "Тоттенхэм"
Страна: Дания
Возраст: 25
Позиция на поле: плеймейкер
Статистика сезона: 15 матчей, 4 гола, 4 ассиста
19. МОХАМЕД САЛАХ - 104,8 миллиона евро
Клуб: "Ливерпуль"
Страна: Египет
Возраст: 25
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 17 матчей, 12 голов, 4 ассиста
20. ЛОРЕНЦО ИНСИНЬЕ - 104,6 миллиона евро
Клуб: "Наполи"
Страна: Италия
Возраст: 26
Позиция на поле: вингер
Статистика сезона: 18 матчей, 6 голов, 5 ассистов
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
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