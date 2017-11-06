Рейтинг самых дорогих команд Европы от CIES football observatory
CIES football observatory представила рейтинг самых дорогих команд мира, составленный из суммы стоимости их игроков. Вот как выглядит его первая десятка.
1. "МАНЧЕСТЕР СИТИ" (стоимость состава - 1,196 миллиарда евро)
Самый дорогой игрок команды: КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ (стоимость - 145 миллионов евро)
2. "ТОТТЕНХЭМ" (стоимость состава - 1,173 миллиарда евро)
Самый дорогой игрок команды: ХАРРИ КЕЙН (стоимость - 186 миллионов евро)
3. "БАРСЕЛОНА" (стоимость состава - 1,13 миллиарда евро)
Самый дорогой игрок команды: ЛУИС СУАРЕС (стоимость - 134 миллиона евро)
4. "ЧЕЛСИ" (стоимость состава - 1,044 миллиарда евро)
Самый дорогой игрок команды: ЭДЕН АЗАР (стоимость - 121 миллион евро)
5. "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" (стоимость состава - 919 миллионов евро)
Самый дорогой игрок команды: РОМЕЛУ ЛУКАКУ (стоимость - 165 миллионов евро)
6. "РЕАЛ" (стоимость состава - 903 миллиона евро)
Самый дорогой игрок команды: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (стоимость - 96 миллионов евро)
7. "ЛИВЕРПУЛЬ" (стоимость состава - 901 миллион евро)
Самый дорогой игрок команды: МОХАМЕД САЛАХ (стоимость - 101 миллион евро)
8. ПСЖ (стоимость состава - 864 миллиона евро)
Самый дорогой игрок команды: НЕЙМАР (стоимость - 218 миллионов евро)
9. "АТЛЕТИКО" (стоимость состава - 800 миллионов евро)
Самый дорогой игрок команды: АНТУАН ГРИЗМАНН (стоимость - 147 миллионов евро)
10. "ЮВЕНТУС" (стоимость состава - 743 миллиона евро)
Самый дорогой игрок команды: ПАУЛО ДИБАЛА (стоимость - 166 миллионов евро)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4