Рейтинг самых дорогих команд мира: "Барселона" и "Реал" не попали в тройку

Теги манчестер ситипсжчелсибарселонаманчестер юнайтедреал мадрид

Рейтинг самых дорогих команд мира: "Барселона" и "Реал" не попали в тройкуФутбольная лаборатория CIES составила рейтинг самых дорогих команд планеты. Вот как выглядит его первая десятка:

1. "Манчестер Сити" - 853 миллиона евро

2. ПСЖ - 850 миллионов евро

3. "Манчестер Юнайтед" - 784 миллиона евро

4. "Челси" - 644 миллиона евро

5. "Барселона" - 628 миллионов евро

6. "Реал" - 497 миллионов евро

7. "Ювентус" - 470 миллионов евро

8. "Ливерпуль" - 437 миллионов евро

9. "Арсенал" - 416 миллионов евро

10. "Тоттенхэм" - 361 миллион евро.

Напомним, "Манчестер Сити" подписал своего первого новичка на следующее лето| soccernews.ru

комментарии
Kostya

А где Бавария?

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ZET

Бавария никогда деньгами не сорила, в отличии от шейховских команд - ПСЖ и Сити. Вы много можете назвать игроков там, которые стоили бы дороже 40 млн ??

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Эду

А где Бавария?

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TurculeC

А где Бавария?

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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