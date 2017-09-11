Рейтинг самых дорогих команд мира: "Барселона" и "Реал" не попали в тройку
Футбольная лаборатория CIES составила рейтинг самых дорогих команд планеты. Вот как выглядит его первая десятка:
1. "Манчестер Сити" - 853 миллиона евро
2. ПСЖ - 850 миллионов евро
3. "Манчестер Юнайтед" - 784 миллиона евро
4. "Челси" - 644 миллиона евро
5. "Барселона" - 628 миллионов евро
6. "Реал" - 497 миллионов евро
7. "Ювентус" - 470 миллионов евро
8. "Ливерпуль" - 437 миллионов евро
9. "Арсенал" - 416 миллионов евро
10. "Тоттенхэм" - 361 миллион евро.
Напомним, "Манчестер Сити" подписал своего первого новичка на следующее лето. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Остановить полет "орлов": ЦСКА едет в гости к "Бенфике"
-
Дело принципа шестилетней давности: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Базель"
-
Битва гигантов: "Барселона" жаждет взять реванш у "Ювентуса"
-
Сборная команда, составленная из игроков, которых этим летом не удалось приобрести "Барселоне"
-
Итоги и символическая сборная 4-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Дибала: "Барселона" всегда остается "Барселоной"
-
Бушманов: "Спартак" справится с "Марибором"
-
Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа: Неймар в списке
-
Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018
-
Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?
-
Президент "Севильи": "Трансфер Неймара - это безумие, французская лига разрушена"
-
Большинство футболистов "Реала" остаются недовольны игрой Бэйла
-
Зе Луиш и Джано не помогут "Спартаку" в матче с "Марибором"
-
Игуаин: "Буффон все еще верит, что он может прогрессировать"
-
Сересо: "До января "Атлетико" не будет предпринимать попыток подписать Косту"
-
Зидан: "В "Реале" существует зависимость от Роналду"
-
Каряка: "ЦСКА нужно сыграть на максимуме своих возможностей"
-
В "Реале" определились с размером нового оклада Асенсио
-
Роналду остался недоволен публикацией видео с его выступлением в суде
-
Зидан: "Я не смог найти замену Морате"
-
Агент Ярмоленко: "Вели переговоры с "Баварией"
-
Кейлор Навас: "Роналду - пример для игроков "Реала"
-
Эмери: "Выиграть Лигу Чемпионов будет очень трудно"
-
Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен
-
Игонин: "Можем рассчитывать на выигрыш "Зенитом" Лиги Европы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Тоттенхэм
|4
|7
|6
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|7
|Бернли
|4
|7
|8
|Ливерпуль
|4
|7
|9
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|6
|11
|Арсенал Лондон
|4
|6
|12
|Сток Сити
|4
|5
|13
|Саутгемптон
|4
|5
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|15
|Суонси Сити
|4
|4
|16
|Эвертон
|4
|4
|17
|Лестер Сити
|4
|3
|18
|Борнмут
|4
|0
|19
|Кристал Пэлас
|4
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0