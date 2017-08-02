Рейтинг самых дорогих трансферов центральных нападающих в истории европейского футбола
Хотя текущее трансферное окно еще не закрылось, но уже сейчас можно говорить о том, что оно существенным образом отразится на последующих переходах ввиду сумасшедших сумм, которые готовы платить гранды за игроков. Поэтому вполне возможно, что еще этим летом состоятся сделки, которые повлияют на рейтинг самых дорогих трансферов центральных нападающих в истории европейского футбола. Пока же он выглядит следующим образом:
5. АЛЬВАРО МОРАТА
Откуда: "Реал" (Мадрид, Испания)
Куда: "Челси" (Лондон, Англия)
За сколько: 65,5 миллионов евро
Когда: лето 2017 года
4. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ
Откуда: "Интер" (Милан, Италия)
Куда: "Барселона" (Испания)
За сколько: 66 миллионов евро
Когда: лето 2009 года
3. ЛУИС СУАРЕС
Откуда: "Ливерпуль" (Англия)
Куда: "Барселона" (Испания)
За сколько: 82,3 миллионов евро
Когда: лето 2014 года
2. РОМЕЛУ ЛУКАКУ
Откуда: "Эвертон" (Ливерпуль, Англия)
Куда: "Манчестер Юнайтед" (Англия)
За сколько: 85 миллионов евро
Когда: лето 2017 года
1. ГОНСАЛО ИГУАИН
Откуда: "Наполи" (Неаполь, Италия)
Куда: "Ювентус" (Турин, Италия)
За сколько: 90 миллионов евро
Когда: лето 2016 года
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24