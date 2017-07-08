Рейтинг самых эффективных форвардов топ-5 европейских лиг: Ляказетт - первый, Роналду и Месси не попали в десятку
Представляем рейтинг самых эффективных форвардов минувшего сезона, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах. В расчет брались игроки, которые забили минимум 20 мячей в своем первенстве.
1. АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ ("Лион") - 28 голов, 86 нанесенных ударов, 32,56% эффективности
2. ТИМО ВЕРНЕР ("РБ Лейпциг") - 21 гол, 70 нанесенных ударов, 30% эффективности
3. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО ("Монако") - 21 гол, 76 нанесенных ударов, 27,63% эффективности
4. АНТОНИ МОДЕСТ ("Кельн") - 25 голов, 91 нанесенный удар, 27,47% эффективности
5. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ ("Боруссия" Дортмунд) - 31 гол, 115 нанесенных ударов, 26,96% эффективности
6. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм") - 29 голов, 110 нанесенных ударов, 26,36% эффективности
7. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ) - 35 голов, 140 нанесенных ударов, 25% эффективности
8. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона") - 29 голов, 119 нанесенных ударов, 24,37% эффективности
9. МАУРО ИКАРДИ ("Интер") - 24 гола, 102 нанесенных удара, 23,53% эффективности
10. РОМЕЛУ ЛУКАКУ ("Эвертон") - 25 голов, 111 нанесенных ударов, 22,52% эффективности
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24