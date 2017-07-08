Рейтинг самых эффективных форвардов топ-5 европейских лиг: Ляказетт - первый, Роналду и Месси не попали в десятку

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Рейтинг самых эффективных форвардов топ-5 европейских лиг: Ляказетт - первый, Роналду и Месси не попали в десятку

Представляем рейтинг самых эффективных форвардов минувшего сезона, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах. В расчет брались игроки, которые забили минимум 20 мячей в своем первенстве.

1. АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ ("Лион") - 28 голов, 86 нанесенных ударов, 32,56% эффективности

2. ТИМО ВЕРНЕР ("РБ Лейпциг") - 21 гол, 70 нанесенных ударов, 30% эффективности

3. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО ("Монако") - 21 гол, 76 нанесенных ударов, 27,63% эффективности

4. АНТОНИ МОДЕСТ ("Кельн") - 25 голов, 91 нанесенный удар, 27,47% эффективности

5. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ ("Боруссия" Дортмунд) - 31 гол, 115 нанесенных ударов, 26,96% эффективности

6. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм") - 29 голов, 110 нанесенных ударов, 26,36% эффективности

7. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ) - 35 голов, 140 нанесенных ударов, 25% эффективности

8. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона") - 29 голов, 119 нанесенных ударов, 24,37% эффективности

9. МАУРО ИКАРДИ ("Интер") - 24 гола, 102 нанесенных удара, 23,53% эффективности

10. РОМЕЛУ ЛУКАКУ ("Эвертон") - 25 голов, 111 нанесенных ударов, 22,52% эффективности

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3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
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