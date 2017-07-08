Рейтинг самых эффективных форвардов топ-5 европейских лиг: Ляказетт - первый, Роналду и Месси не попали в десятку

Представляем рейтинг самых эффективных форвардов минувшего сезона, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах. В расчет брались игроки, которые забили минимум 20 мячей в своем первенстве.

1. АЛЕКСАНДР ЛЯКАЗЕТТ ("Лион") - 28 голов, 86 нанесенных ударов, 32,56% эффективности

2. ТИМО ВЕРНЕР ("РБ Лейпциг") - 21 гол, 70 нанесенных ударов, 30% эффективности

3. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО ("Монако") - 21 гол, 76 нанесенных ударов, 27,63% эффективности

4. АНТОНИ МОДЕСТ ("Кельн") - 25 голов, 91 нанесенный удар, 27,47% эффективности

5. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ ("Боруссия" Дортмунд) - 31 гол, 115 нанесенных ударов, 26,96% эффективности

6. ХАРРИ КЕЙН ("Тоттенхэм") - 29 голов, 110 нанесенных ударов, 26,36% эффективности

7. ЭДИНСОН КАВАНИ (ПСЖ) - 35 голов, 140 нанесенных ударов, 25% эффективности

8. ЛУИС СУАРЕС ("Барселона") - 29 голов, 119 нанесенных ударов, 24,37% эффективности

9. МАУРО ИКАРДИ ("Интер") - 24 гола, 102 нанесенных удара, 23,53% эффективности

10. РОМЕЛУ ЛУКАКУ ("Эвертон") - 25 голов, 111 нанесенных ударов, 22,52% эффективности

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