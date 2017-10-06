Рейтинг точности передач национальных сборных в европейском отборе к ЧМ: Испания - первая, Германия - вторая

Сборная Испании возглавила рейтинг точности передач национальных команды в европейском отборе к Чемпионату Мира 2018-го года.

Так, игроки "красной фурии" за восемь матчей в общей сложности сделали 6248 пасов, 90,3% из которых дошли до адресата. Далее в рейтинге расположились: Германия - 89,4%, 5922 передачи; Франция - 87,7%, 4879 передач; Бельгия - 87,7%, 5098 передач; Англия - 87,7%, 5072 передачи; Португалия - 87%, 4826 передач; Италия - 85,9%, 4347 передач; Швейцария - 85,1%, 4470 передач; Азербайджан - 84,7%, 4129 передач; Украина - 83,8%, 4206 передач.

Напомним, сегодня сборная Испании сыграет против Албании. | soccernews.ru