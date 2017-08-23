Рейтинг успешности карьеры Златана Ибрагимовича в каждом из его клубов

Лишь немногие футболисты могут похвастаться такой захватывающей карьерой, как у шведского форварда Златана Ибрагимовича. Он выиграл титулы чемпиона в Голландии, Италии, Испании и Франции, играя за лучшие клубы этих стран. Кроме того, он добивался успеха и на европейской арене, хотя ни разу так и не выигрывал Лигу Чемпионов.

Зачастую игроки с таким количеством побед, такие ​​как Хави и Иньеста в "Барселоне", добиваются успеха, выступая за одну команду. Однако Ибрагимович выигрывал титулы, поиграв в своей карьере в восьми клубах. Даже в возрасте 35-ти лет он показал, что все еще может выступать на самом высоком уровне, забив 28 мячей в 46 матчах в футболке "Манчестер Юнайтед".

В настоящее время Ибрагимович усиленно тренируется, чтобы набрать подходящую форму для своего потенциального возвращения в "Манчестер Юнайтед" в конце этого года. Его прогресс продолжался на протяжении всей его карьеры, и здесь мы рассмотрим, как развивалась его карьера от клуба к клубу, ранжируя выступления в зависимости от его личных показателей.

8. "Мальме" - 47 матчей, 18 забитых мячей

"Мальме" был первым клубом в карьере будущей легенды. Выступая, за клуб в своей родной Швеции, 19-летний паренек сумел привлечь внимание амстердамского "Аякса".

7. "Ювентус" - 92 матча, 26 забитых мячей

Его первый приезд в Италию поначалу складывался для Ибры вполне удачно, но решение тренерского штаба во главе с Фабио Капелло перевести его на край атаки оказалось не самым лучшим для футболиста. Коррупционный же скандал вынудил шведа вскоре покинуть клуб.

6. "Аякс" - 110 матчей, 48 забитых мячей

Именно в "Аяксе" о шведском нападающем стали во весь голос говорить в Европе. Результативная игра Ибры во внутреннем чемпионате и в Лиге чемпионов, естественно, привлекла внимание топ-клубов к 22-летнему футболисту.

5. "Манчестер Юнайтед" - 46 матчей, 28 забитых мячей

Переход Ибрагимовича в качестве свободного агента в "Манчестер Юнайтед" многими воспринимался скептически в силу возраста футболиста. Однако шведский бомбардир на деле доказал, что даже в возрасте 35-ти лет он остается грозой для лучших защитников мира.

4. "Барселона" - 47 матчей, 22 забитых мяча

С точки зрения его личных показателей и выигранных трофеев (чемпионат Испании, 2 Суперкубка Испании, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира) вояж в Барселону был для шведа вполне удачным. Однако развить этот успех ему помешал конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

3. "Милан" - 85 матчей, 56 забитых мячей

В "Милане" Ибра практически сразу же стал лидером команды, который повел команду к победе в Серии А. Вполне возможно, что швед до сих пор бы играл за "россонери", в любви к которым он неоднократно признавался, однако финансовые проблемы вынудили клуб продать футболиста в ПСЖ.

2. "Интер" - 118 матчей, 66 забитых мячей

При Ибрагимовиче "Интер" стал самым сильным клубом Италии, выиграв чемпионат трижды подряд. Бомбардирские успехи шведа были отмечены руководством "нерадзурри" тем, что он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Не заставило себя ждать и предложение от тогда лучшего клуба мира - каталонской "Барселоны".

1. ПСЖ - 180 матчей, 156 забитых мячей

Именно с приходом Ибры в ПСЖ с парижанами стали по-настоящему считаться в Европе. Его результативность во Франции стала беспрецедентной для "красно-синих", что помогло ему стать легендой для фанатов клуба.

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