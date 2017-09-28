Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятый

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Рейтинг заработков агентов в 2017 году: Думитраску - второй , Мендеш - третий, Райола - десятыйАмериканское финансово-экономическое издание Forbes обнародовало рейтинг заработков спортивных агентов за 2017-й год.

Так, больше всех в текущем году на сделках заработал американец Скотт Борас, сотрудничающий с бейсболистами - 93 миллиона евро. Лишь на два миллиона евро от него отстал генеральный директор "Mondial Sports Management" Константин Думитраску. На третьем месте в рейтинге расположился португалец Жорже Мендеш с доходом в 66 миллионов евро. Другой известный в мире футбола агент Мино Райола оказался лишь на десятой позиции с его 37 миллионами долларов.

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комментарии
Фанат Красных Дьяволов

Мне бы оказаться "ЛИШЬ" на 10 позиции))

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