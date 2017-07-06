Рейтинг заработков спортсменов в возрасте до 26-ти лет от Forbes: Неймар - первый, Хамес - восьмой

Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг спортсменов в возрасте до 26-ти лет по объемам заработанных ими средств.

Так, лидером по полученным доходам за прошлый год стал форвард каталонской "Барселоны" Неймар, пополнивший свою бюджет на 32,55 миллионов евро, 25 миллионов из которых составляет его заработок в клубе, а остальная сумма - отчисления рекламодателей.

Также в десятке рейтинга оказался полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес. Колумбиец с доходом в 19,25 миллионов евро разместился на восьмой позиции.

Еще одним футболистом, который попал в число лучших по заработкам оказался хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Напомним, новый контракт Месси обойдется "Барселоне" в сумасшедшую сумму. | soccernews.ru