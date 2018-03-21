Рейтинг зарплат РФПЛ: Паредес - самый высокооплачиваемый игрок чемпионата

Теги леандро паредесведран чорлукабранислав иванович

Рейтинг зарплат РФПЛ: Паредес - самый высокооплачиваемый игрок чемпионатаРесурс sports.ru представил рейтинг зарплат РФПЛ, в котором учитываются только чистый доход футболистов, получаемый из их окладов и подписного бонуса без учета премиальных за удачные выступления. Вот как выглядит его первая десятка:

1. Леандро Паредес (Аргентина, "Зенит") - 5 миллионов евро
2. Ведран Чорлука (Хорватия, "Локомотив") - 4,5 миллионов евро
3. Бранислав Иванович (Сербия, "Зенит") - 4,1 миллионов евро
4–5. Мануэл Фернандеш (Португалия, "Локомотив") - 3,8 миллионов евро
4–5. Квинси Промес (Голландия, "Спартак") - 3,8 миллионов евро
6. Артем Дзюба (Россия, "Зенит"/"Арсенал") - 3,6 миллионов евро
7. Луис Адриано (Бразилия, "Спартак") - 3,5 миллионов евро
8. Александр Кокорин (Россия, "Зенит") - 3,3 миллионов евро
9. Доменико Кришито (Италия, "Зенит") - 3 миллионов евро
10. Федор Смолов (Россия, "Краснодар") - 2,9 миллионов евро

Напомним, Промес считает себя одним из лучших игроков РФПЛ. | soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

истиное лицо рашки каким то уебкам по 5лямов евро ,а детям по смс деньги на лечение

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Сибирь

Какой позор! Дзюба который нулевой форвард получает такое бабло.... Зачем вообще что то делать, рвать жопу и конкурировать! ТУЛА НАШЕ ВСЕ! Надо дальше лимит увеличивать, зачем нам конкуренция...

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Троглодит

Лимит тут ни при чём, в этой десятке всего 3 россиянина. Просто наши олигархи и руководители госкомпаний захотели иметь собственные клубы, которые будут не хуже сильнейших европейских команд. Но если в Западной Европе доходы от футбола и зарплаты футболистов росли вслед за уровнем жизни, то в России - в отрыве от экономики. Там клубы сами зарабатывают деньги, а у нас многие содержатся за счёт региональных бюджетов и госкомпаний. А государство не умеет и не хочет эффективно тратить деньги, особенно когда общество молчит.

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...

Дзюба такую зарплату в Туе получает?!

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...

*Туле

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Троглодит

Дикость! Хотя рабов в путинской России сложно удивить игрушками хозяев, все к этому привыкли.

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2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
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