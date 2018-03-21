Рейтинг зарплат РФПЛ: Паредес - самый высокооплачиваемый игрок чемпионата

Ресурс sports.ru представил рейтинг зарплат РФПЛ, в котором учитываются только чистый доход футболистов, получаемый из их окладов и подписного бонуса без учета премиальных за удачные выступления. Вот как выглядит его первая десятка:

1. Леандро Паредес (Аргентина, "Зенит") - 5 миллионов евро

2. Ведран Чорлука (Хорватия, "Локомотив") - 4,5 миллионов евро

3. Бранислав Иванович (Сербия, "Зенит") - 4,1 миллионов евро

4–5. Мануэл Фернандеш (Португалия, "Локомотив") - 3,8 миллионов евро

4–5. Квинси Промес (Голландия, "Спартак") - 3,8 миллионов евро

6. Артем Дзюба (Россия, "Зенит"/"Арсенал") - 3,6 миллионов евро

7. Луис Адриано (Бразилия, "Спартак") - 3,5 миллионов евро

8. Александр Кокорин (Россия, "Зенит") - 3,3 миллионов евро

9. Доменико Кришито (Италия, "Зенит") - 3 миллионов евро

10. Федор Смолов (Россия, "Краснодар") - 2,9 миллионов евро

Напомним, Промес считает себя одним из лучших игроков РФПЛ. | soccernews.ru