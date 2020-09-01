Резиуан Мирзов отказался уходить из "Спартака"

Несколько турецких клубов проявляли интерес к полузащитнику московского "Спартака" Резиуану Мирзову, сообщает Sport24.

По сведениям издания, футболист отказался покидать московский клуб, так как турки предлагали ему более низкую зарплату. Таким образом, хавбек продолжит выступать за "красно-белых".

27-летний Мирзов выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего за спартаковцев он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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