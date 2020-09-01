Резиуан Мирзов отказался уходить из "Спартака"

Теги спартак москварезиуан мирзовтрансферы

Резиуан Мирзов отказался уходить из "Спартака"

Несколько турецких клубов проявляли интерес к полузащитнику московского "Спартака" Резиуану Мирзову, сообщает Sport24.

По сведениям издания, футболист отказался покидать московский клуб, так как турки предлагали ему более низкую зарплату. Таким образом, хавбек продолжит выступать за "красно-белых".

27-летний Мирзов выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего за спартаковцев он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Спартак" поборется за трансферную цель ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Иван Ракитич вернулся в "Севилью"

Иван Ракитич вернулся в "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов