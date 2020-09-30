Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"

Полузащитник московского "Спартака" Резиуан Мирзов перейдет в подмосковные "Химки", сообщает Telegram-канал Sport_Inside.

По сведениям источника, "Химки" арендуют футболиста до окончания нынешнего сезона. О наличии или отсутствии в соглашении опции о праве выкупа трансфера хавбека не сообщается.

27-летний Мирзов выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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