Резиуан Мирзов рассказал почему показал ромбик после гола в ворота ЦСКА

Хавбек "Спартака" Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за подмосковные "Химки" пояснил жест, которым отпраздновал гол в ворота ЦСКА.

"Перед той игрой Георгий Джикия предложил мне: "Если обыграете ЦСКА, сделаю тебе достойный подарок". Я сказал, что попытаемся хотя бы отнять очки. Он сказал, что ладно, ничья подходит".