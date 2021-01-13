Резиуан Мирзов рассказал почему показал ромбик после гола в ворота ЦСКА

Теги резиуан мирзовспартак москвагеоргий джикияхимки

Резиуан Мирзов рассказал почему показал ромбик после гола в ворота ЦСКАХавбек "Спартака" Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за подмосковные "Химки" пояснил жест, которым отпраздновал гол в ворота ЦСКА.

"Перед той игрой Георгий Джикия предложил мне: "Если обыграете ЦСКА, сделаю тебе достойный подарок". Я сказал, что попытаемся хотя бы отнять очки. Он сказал, что ладно, ничья подходит".

Нам удалось сыграть вничью. А когда я забил, то показал ромбик в поддержку "Спартака" и в честь будущего подарка от Джикии. Правда, подарок жду до сих пор, Джикия никак не отдает", — сказал Мирзов в интервью "Чемпионату".

В текущем сезоне РПЛ в 7 сыгранных матчах полузащитник смог забить 4 гола.

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