Резиуан Мирзов рассказал, почему у него не получилось заиграть в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов, выступающий на правах аренды за подмосковные "Химки", поделился мнением, почему ему не удалось заиграть в московском клубе.
"Спартаковский период у меня не получился совсем. Многие нюансы сложились против меня. Я пропустил все три сбора, приехал только к шестому туру, два месяца до этого занимался дома. А самостоятельные пробежки и тренировки с командой на сборах — совершенно разные вещи.
Пришeл в "Спартак" и тренировался по два-три раза в день даже в дни восстановления — чтобы поскорее набрать форму. Жил на базе в Тарасовке, лишь бы ничего не отвлекало. Но выходил на поле и даже мяч не мог остановить.
Я всe видел и всe понимал: каким я был раньше и каким стал сейчас. Да, мне было обидно, да, это был самый тяжeлый период в моей карьере, когда надо сразу давать результат, когда очень требовательные болельщики, но у тебя ничего не получается", – цитирует Мирзова "Чемпионат".
Мирзов перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ростова" за четыре миллиона евро. В составе "красно-белых" он провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
В нынешнем сезоне 27-летний Мирзов провел за "Химки" девять матчей и забил четыре мяча. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
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