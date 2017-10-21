Результат обманчив: "Манчестер Сити" в напряженном матче переиграл "Бернли"
Субботняя программа девятого тура английской Премьер-Лиги традиционно продолжилась рядом матчей, среди которых особенно выделялось противостояние "Манчестер Сити" и "Бернли" на "Этихаде". Вывеска может и могла показать скучной, но только тем, кто не знал, как обстоять дела у "бордовых" на данный момент. А обстоят они очень даже хорошо. Несмотря на все предсезонные прогнозы подопечные Шона Дайча перед этим уик-эндом располагались в еврокубковой зоне. Команда славится своей железобетонной защитой, которая очень мало пропускает, хотя и забивает также немного.
Другое дело, что "Бернли" приехал в гости к команде, которая просто на просто в последнее время рвет своих соперников на части, причем неважно в каком турнире. "Горожане" лидируют в турнирной таблице, позволив уйти непобежденным только "Эвертону" еще в начале сезона. Пеп Гвардиола выставил сильнейший стартовый состав, разве что немного необычно было увидеть с первых минут Бернарду Силву вместо условного Стерлинга или Габриэля Жезуса. Шон Дайч также обошелся без сюрпризов, утверждая стартовый протокол на игру.
Еще до матча было понятно, что "Бернли" приехал в Манчестер преимущественно сидеть на своей половине поля, поэтому статистика владения мячом к 15-й минуте 83% на 17% в пользу хозяев никого не удивляла. Удивительным стало другое, что первый опасный момент был создан именно у ворот Эдерсона. Крис Вуд продрался через двух защитников "горожан", но далеко отпустил мяч, и бразильский вратарь не без угрозы для собственного здоровья все же первым накрыл сферу. Через некоторое время "Сити" ответил своим выпадом, но Поуп каким-то чудом отразил удар Бернарду Силвы.
Манкунианцам важно было забить первый гол еще до перерыва и это произошло на 30-й минуте. Бернарду Силва рухнул в штрафной в площади после контакта с кипером гостей, а пенальти хладнокровно реализовал Серхио Агуэро. В оставшееся время первой половины встречи "бордовые" вынудили себя создать несколько полумоментов, но это никак не могло сравниться с атаками "голубых". Счет непременно был бы разгромным, если бы не фантастический кураж, который поймал в рамке ворот Ник Поуп, отражая все, что летело в створ.
С началом второго тайма не только пошел дождь в Манчестере, но и сильно возросло напряжение в игре. "Манчестер Сити" отдал мяч сопернику, а уже в экватору второй половины встречи статистика владения мячом показывала одинаковое соотношение. По-настоящему расслабиться "горожане" смогли только после 75-й минуты. Сначала Николас Отаменди удвоил преимущество в счете, ударом головой замкнув передачу с углового, а через мгновение Лерой Сане довел его до разгрома. После такого дуплета совсем потухли глаза у подопечных Дайча, но у "бордовых " хватило сил, чтобы больше не пропустить.
Таким образом, несмотря на разгромный счет на табло "Бернли" все же удалось создать проблемы "Манчестер Сити", которые добывает свою очередную победу в этом сезоне.
"Манчестер Сити" – "Бернли" – 3:0
Голы: Агуэро, 30 (с пенальти) – 1:0, Отаменди, 73 – 2:0, Сане, 75 – 3:0
"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо (Яя Туре, 78), Де Брюйне (Гюндоган, 80), Давид Силва, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Жезус, 76)
"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Корк, Хендрик (Гудмундссон, 71), Дефур (Вествуд, 84), Арфилд, Брэди, Вуд (Барнс, 20)
Богдан Архипенко
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