Результативность обеспечена: "Ливерпуль" сразится с "Уотфордом"

"Ливерпуль" – "Уотфорд"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Энтони Тейлор

Программа 31-го тура английской Премьер-Лиги была существенно сокращена ввиду матчей в рамках Кубка Англии. Тем не менее, есть команды кому это не грозит и "Ливерпуль" с "Уотфордом" как раз-таки из рядка таковых. В первом круге "красные" и "желтая армия" встречались в первом туре и тогда еще подопечным Марку Силвы уже в компенсированное время удалось вырвать ничью для своих футболистов.

Безусловно, у обеих клубов совершенно разные задачи на сезон. "Ливерпуль" продолжает отчаянно бороться за место в зоне Лиги Чемпионов. Несмотря на проигрыш в принципиальном дерби против "Манчестер Юнайтед" на прошлых выходных, мерсисайдцы сохранили за собой четвертую строчку, опережая следом идущий "Челси" на четыре пункта. "Уотфорд" уже под руководством Хави Грасии выступает нестабильно. "Шершни" переживают определенные проблемы, тем не менее, замыкать первую десятку "шершням" пока удается.

"Ливерпуль" является абсолютным фаворитом матча. Благо, Юрген Клопп располагает полной обоймой игроков и беречь никого не собирается. "Уотфорд" на протяжении долгого времени не располагает целым рядом игроков таких, как Кэткарт, Чалоба, Кабаселе, Клеверли, Деулофеу, но все же основная одиннадцатка "желтой армии" и без того выглядит очень даже неплохо.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Уотфорда":

"Ливерпуль" в прошлом матче уступил "Манчестер Юнайтед", но при этом мерсисайдский клуб под руководством Юргена Клоппа ни разу не проигрывал в двух встречах подряд в рамках Премьер-Лиги.

В текущем сезоне Мохамед Салах принял непосредственное участие практически в половине забитых "Ливерпулем" голов. Из 68 мячей на счету египтянина 24 гола и 8 ассистов.

Поединки между "Ливерпулем" и "Уотфордом" практически всегда выходят результативными. Команды ни разу не расписывали нулевую ничью, а в предыдущих 21 очной встрече в среднем за игру забивается больше трех мячей.

Восемь из девяти голов "шершней" в 2018 году были забиты во втором тайме, причем семь из них – в последние 15 минут матча.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Салах, Мане, Фирмино

Уотфорд: Карнезис, Янмаат, Предль, Мариаппа, Бритос, Дукуре, Капу, Фемениа, Перейра, Ришарлисон, Дини

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Уотфорд":

Букмекеры не сомневаются в виктории "красных", выставляя мизерный коэффициент на их выигрыш – 1.2. В то время как победа "шершней" колеблется в пределах от 15.0 до 18.0.

Богдан Архипенко

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