Результативность "Реала" после восьми туров является худшей для клуба за последние 10 лет

Теги реал мадрид

Результативность "Реала" после восьми туров является худшей для клуба за последние 10 лет

В восьми стартовых матчах чемпионата Испании мадридский "Реал" забил 15 голов.

Это является худшей результативностью для клуба с сезона 2006/07.

В среднем королевский клуб забивает 1,88 гола за игру.

Не пропустите: Кейн не является приоритетным кандидатом на усиление атаки "Реала". | http://soccernews.ru

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