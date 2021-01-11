Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"

Теги реал мадридювентускриштиану роналдустатистика

Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"

Мадридский "Реал" стал забивать заметно меньше голов после потери нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, что звёздный футболист выступал за королевский клуб с 2009 по 2018 год, после чего был продан "Ювентусу" за 117 миллионов евро.

С португальцем в составе "сливочные" отличились 1385 раз в 503 матчах (в среднем - 2,75 за игру), без него - 241 раз в 136 матчах (в среднем – 1,77 за игру).

Таким образом, результативность "Реала" после ухода Роналду упала примерно на треть, а точнее на 35,6 процента.

Не пропустите: Роналду покорился очередной рекорд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: "Краснодар" купил защитника "Чайки"

Официально: "Краснодар" купил защитника "Чайки"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов