Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"
Мадридский "Реал" стал забивать заметно меньше голов после потери нападающего Криштиану Роналду.
Напомним, что звёздный футболист выступал за королевский клуб с 2009 по 2018 год, после чего был продан "Ювентусу" за 117 миллионов евро.
С португальцем в составе "сливочные" отличились 1385 раз в 503 матчах (в среднем - 2,75 за игру), без него - 241 раз в 136 матчах (в среднем – 1,77 за игру).
Таким образом, результативность "Реала" после ухода Роналду упала примерно на треть, а точнее на 35,6 процента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14