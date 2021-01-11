Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус"

Мадридский "Реал" стал забивать заметно меньше голов после потери нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, что звёздный футболист выступал за королевский клуб с 2009 по 2018 год, после чего был продан "Ювентусу" за 117 миллионов евро.

С португальцем в составе "сливочные" отличились 1385 раз в 503 матчах (в среднем - 2,75 за игру), без него - 241 раз в 136 матчах (в среднем – 1,77 за игру).

Таким образом, результативность "Реала" после ухода Роналду упала примерно на треть, а точнее на 35,6 процента.

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