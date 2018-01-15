Результативность Роналду по сравнению с прошлым сезоном упала более чем в 4 раза

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги невнятные результаты демонстрирует не только вся команда мадридского "Реала" в целом, но и ее главный бомбардир Криштиану Роналду.

Так, в текущем сезоне португалец забил только четыре мяча, что равняется 0,21 гола за игру. В прошлом же сезоне показатели 32-летнего нападающего равнялись 0,89 голам за матч.

Напомним, Кальдерон раскритиковал Переса за отношение к Роналду. | soccernews.ru