Результативность Роналду в последних его девяти матчах за клуб и сборную превышает два гола за игру

Теги реал мадридпортугалиякриштиану роналду

Результативность Роналду в последних его девяти матчах за клуб и сборную превышает два гола за игруРезультативность форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в последних его девяти матчах за клуб и национальную команду превышает два гола за игру.

Так, в восьми поединках за "сливочных" и одной встрече за главную команду своей страны 33-летний бомбардир поразил ворота соперников 19 раз. Таким образом, результативность португальца в этим матчах составила 2,11 гола за игру.

Напомним, Роналду получил интересное предложение из Англии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов