Результативность Роналду в последних его девяти матчах за клуб и сборную превышает два гола за игру

Результативность форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в последних его девяти матчах за клуб и национальную команду превышает два гола за игру.

Так, в восьми поединках за "сливочных" и одной встрече за главную команду своей страны 33-летний бомбардир поразил ворота соперников 19 раз. Таким образом, результативность португальца в этим матчах составила 2,11 гола за игру.

Напомним, Роналду получил интересное предложение из Англии. | soccernews.ru