Результативный оксюморон на фоне спорного судейства: "Атлетико" переламывает сопротивление "Барсы" и выходит в финал Суперкубка Испании

В рамках полуфинального матча Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико" победу праздновал мадридский клуб. Матч начался в динамичном темпе с атаками в обе стороны. На первых минутах более активно выглядел "Атлетико", который провел угловой и ряд атак с подачами в штрафную – никакой опасности для ворот каталонцев они не представляли. "Барса" огрызнулась дебютным моментом аж на 9-й минуте усилиями Видаля, который слабо выстрелил с линии штрафной мимо правую стойку. В дальнейшем "блаугранас" все больше и больше убирали мяч под свой контроль, хотя болезненные столкновения Нето с Корреа и Облака с Суаресом несколько сбили начальный темп игры чемпиона. В середине тайма "Барселона" окончательно захватила инициативу, заставив "Атлетико" отсиживаться на своей половине поля без всякой мысли о контригре. Это довольно быстро могло привести к взятию ворот: на 23-й минуте Месси продрался на левый край штрафной благодаря остроумному пасу пяткой от Альбы, после чего мощно пробил метров с шести – Облак спас "матрасников"! На 29-й Лионель попытался выполнить шедевр, закрутив мяч с дистанции в дальнюю девятку, но получилось слишком неточно. "Атлетико" ответил на эти моменты стандартом в исполнении Эрреры –мексиканец хитро пробил с фланга под ближнюю штангу, но Нето не спал. В последней трети первого тайма каталонцы максимально приблизились к голу. На 34-й минуте Гризманн сбросил подачу с углового на дальнюю штангу, где ее готов был замыкать Суарес – Савич в последний момент головой успел перевести мяч на угловой. После этого в штрафной мадридцев произошло падение Умтити, за которое желтую карточку получил Парти – впрочем, пенальти арбитр не назначил, удивив футболистов. Лучший же шанс упустил Гризманн, запорол выход один на один с Облаком на 40-й минуте. Наконец, на 41-й Суарес классным ударом в касание замкнул прострельную передачу Альбы на левый край штрафной – Облак поймал мяч!

Первый тайм так и завершился без голов, но они прилетели на старте второго. Симеоне выпустил в перерыве Коке, а тот уже через 20 секунд после возобновления игры вывел "Атлетико" вперед в результате контратаки (обрезался Видаль) – капитан "матрасников" вышел один на один с Нето, пробив под левую стойку. Впрочем, уже через пять минут "Барса" сравняла счет: Суарес на линии штрафной зацепился за подачу Видаля, а Месси, подобрав мяч, протаранил двух защитников и пробил с правой(!) в левый угол – 1:1! Этот гол стал триггером для "блаугранас", которые прижали соперника к его воротам, начав организовывать момент за моментом. Так, на 54-й минуте Месси выстрелил метров с 22-х низом, а на 56-й Гризманн подхватил удачный отскок на трети поля соперника, ворвался на левый край штрафной и попытался перебросить Облака – в обоих случаях Ян поймал мяч. На 60-й же каталонцы забили второй: Лео поймал "ядро" после неудачной борьбы Видаля за подачу, пробросил мяч мимо Сауля и отправил его в дальний нижний угол! Все было бы прекрасно, если бы не игра рукой, замечена на видеоповторе – гол отменили. Тем не менее, взятие ворот "Атлетико" назревало. На 62-й оно таки произошло: Альба выполнил классный навес на дальнюю штангу, Суарес замкнул ударом головой под перекладину, а Облак в сногсшибательном прыжке парировал – впрочем, на добивании тут же оказался Гризманн!

После этого каталонцы провели еще два классных эпизода: на 64-й минуте Месси сместился с правого фланга и пробил мимо ближней девятки, а на 66-й Суарес выстрелил из пределов штрафной после передачи Месси – Облак спас мадридцев! Постепенно "Атлетико" стал выравнивать игру, но на 75-й минуте для "матрасников" все могло завершиться: Видаль получил диагональ на правый край штрафной и прострелил вдоль ворот, а Пике замкнул – быть бы 3:1, если бы не плечо Артуро. Оно оказалось в офсайде, из-за чего гол снова отменили. Этот момент стал ключевым, ведь уже на 80-ом обороте секундной стрелки мадридцы сравняли счет усилиями Витоло, который вырвался один на один с Нето и получил по ногам у ворот. Арбитр назначил пенальти, а Мората уверенно его реализовал – 2:2! "Барселону" дрогнула! Это стало понятно после эпизода на 83-й минуте, когда Пике откровенно заблокировал прострел с правого фланга рукой. На этот раз арбитр решил простить каталонцев. Впрочем, уже на 86-й минуте очередная пропущенная контратака "Атлетико" привела к третьему взятию ворот "блаугранас": Мората вывел Корреа на свидание с голкипером, а тот пробил с рикошетом – мяч по высокой дуге опустился за линию – 2:3. В компенсированное время "Барса" едва не пропустила четвертый гол – Нето спас свою команду при выходе Льоренте одни на один, но от поражения это уже не спасало. "Атлетико" вышел в финал Суперкубка Испании, где соперником "матрасников" станет "Реал". Матч пройдет 12 января.

"Барса" не заслужила поражение, но победа "Атлетико" все же по делу!

Битва между "Атлетико" и "Барселоной" в полуфинале Суперкубка стала одним из лучших матчей между грандами в текущем сезоне. Здесь было чистое безумие: доминация "Барселоны", куча спорных решений арбитров, гол мадридцев через 20 секунд после старта второго тайма, отмененный победный мяч "блаугранас" и неожиданный ренессанс "матрасников", схватка Фелиш против Месси, настоящий театр одного актера в исполнении Симеоне на бровке... За это мы и любим футбол, хотя некоторые моменты во встрече оказались откровенно антифутбольными. Парадокс результата заключается в том, что "Барселона" доминировала примерно 75 минут и была близка к абсолютно справедливому разгрому "Атлетико". Каталонцы на момент отмены гола Видаля вели матч с бешеной статистикой: 15: 3 по ударам (9:3 в створ), 13:1 по передачам под удар, 73% владения мячом, 30% игры на трети поля соперника и всего 17 % на трети "блаугранас" – и это без учета двух отмененных голов! Это был, пожалуй, лучший футбол подопечных Эрнесто Вальверде в текущем сезоне – как по качеству, так и по стабильности. "Атлетико" выглядел обреченно. Почему Мадрид перевернул игру в эндшпиле поединка? Во многом, мадридцам просто повезло: сохранение шатких 2:1 при 12-ти выстрелах "Барсы" из пределов штрафной (3 – с расстояния в шесть метров), 9-ти попаданий в створ и двух отмененных голах – это ли не помощь с неба? Впрочем, стоит отметить действия Облака – голкипер тащил "матрасников" изо всех сил, выполнив 7 сейвов и несколько раз выбивал подачи ценой мучительных столкновений с нападающими.

Впрочем, дело не только в карме. Во-первых, следует отметить Диего Симеоне: он реагировал на игру максимально быстро, потратив все замены до половины второго тайма – первые две из них привели к взятию ворот "Барселоны" (Коке забил через 20 секунд, Витоло заработал пенальти). Аргентинский специалист постоянно искал какие-то варианты для изменения игры, не отходил от бровки, оказывал давление и на арбитров, и на соперника. В принципе, "матрасники" успокоили матч уже на 70-х минутах (хотя и пропустили еще раз), а в эндшпиле встречи они начисто разорвали "Барсу" на контратаках. Случайным настолько крутой поворот событий быть не может. Во-вторых, ничего удивительного в полуфинале Суперкубка не произошло. Подопечные Эрнесто Вальверде провели далеко не первый поединок в текущем сезоне с подобным сценарием: хорошее начало, забитые голы, перманентное давление… и неожиданное выключение на 20-30 минут. Наиболее ярким примером может служить фиаско с "Хетафе", когда каталонцы пропустили трижды за семь минут после часа тотального доминирования; недавно же "блаугранас" потеряли очки с "Эспаньолом", глупо оставшись в меньшинстве и пропустив под финальный свисток. Характерно, что эти поражения также произошли в гостях – в текущем сезоне "Барселона" проиграла четыре матча на выезде ("Атлетик", "Гранада", "Хетафе", "Атлетико") и столько же раз расписала там ничью ("Осасуна", "Боруссия" Д, "Реал Сосьедад", "Эспаньол"). Таким образом, на табло зафиксирован спорный результат – каталонцы могли и должны были громить "Атлетико" еще в середине второго тайма, а судьи откровенно спасли мадридцев. Впрочем, победа последних также выглядит логично: их тренер больше работал, футболисты не транжирилы моменты и тоже пострадали от арбитража, а сама "Барселона" просто в очередной раз выключилась из выездной игры (в данном случае лучше сказать "не домашней игры") – и в очередной раз ее болезненно наказали.

Арбитры провалили матч – это мнение встречается большим хейтом

Второй полуфинал Суперкубка Испании обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Гонсалесом Гонсалесом. Действия этой компании не понравились с самого начала: во-первых, удивлял выборочный либерализм рефери – футболисты "Атлетико" активно применяли привычную для себя тактику мелкого фола и несколько раз действовали слишком грубо, но по количеству нарушений в первом тайме неожиданно вела Барселона – 9:6. При этом единственная желтая карточка до перерыва была продемонстрирована опорнику "матрасников" Парти за обычную толкотню при борьбе за подачу с углового. Еще более странным эпизод стал от того, что Гонсалес Гонсалес зафиксировал этот фол в штрафной, но не назначил за него пенальти. Также его бригада проморгала важный момент под занавес первого тайма и неправильно повела себя после его завершения. Все началось с эпизода на правом краю штрафной, когда Фелиш пытался замкнуть подачу Корреа: ударить по мячу не получилось, а вот немного задеть локтем Альбу – вполне. Жорди в ответ ткнул пальцем в лицо Жоао, а тот резко отверг его руку. Уже здесь арбитр должен был подойти к футболистам и провести объяснительную беседу.

После свистка на перерыв конфликт с подростком решил продолжить Месси – оба что-то сказали друг другу, сошлись головами, после чего на португальца агрессивно набросились Суарес и Бускетс. Фелиша, в свою очередь, пошел спасать мощный центрбэк Савич. Произошла серьезная стычка, но ее могло не быть в случае своевременного разговора с Альбой. В конце концов, настоящий карнавал был устроен с видеоповторами, которые Гонсалес Гонсалес просматривал лично. К отмененному голу Месси вопросов быть не может (он действительно подыграл себе рукой), а вот в случае с офсайдом Видаля на 75-й минуте имеем классическую ситуацию с АПЛ – минимальное положение "вне игры" трудно разглядеть даже с максимальным увеличением изображения.

УЕФА отреагировал на подобные скандалы еще в декабре, начав работу над изменением правила фиксации офсайда – чиновники хотят, чтобы его свистели только в случае явного преимущества нападающего примерно в корпус. Пока Регламент остается старым, но рефери получили четкий сигнал – микроофсайды не нужны. Гонсалес Гонсалес проигнорировал неофициальную рекомендацию, не засчитав гол. В конце концов, никаких оправданий не может быть решению арбитра на 83-й минуте, когда Пике заблокировал прострел Мораты. Рука увеличивала объем тела, а отскока не было – это должен был быть пенальти. Если это не "точка", то и Месси не играл рукой на 54-й минуте. Все эти скандальные решения вряд ли могут служить "Барселоне" оправданием для шокирующего поражения (критические ошибки летели в обе стороны), но они произошли и с этим нужно что-то делать – в первую очередь, следует четко решить, что делать с микроофсайдами. Впрочем, в работе Хосе Гонсалеса Гонсалеса был и небольшой плюс: выставочный матч в аравийской пустыне получил яркие краски – в подобных турнирах "дух игры" действительно более важен, чем корректная работа VAR. Правда, по такой логике в Суперкубке можно играть вообще без правил.