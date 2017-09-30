Результативный Ярмоленко и невезучий Обамеянг: "Боруссия" обыграла "Аугсбург"
Второй день седьмого тура немецкой Бундеслиги продолжился в Аугсбурге, где в гости к местной команде пожаловал лидер чемпионата – дортмундская "Боруссия". "Фуггеры" неплохо стартовали в новом сезоне и после 6 тура располагались на 5 строчке турнирной таблицы. Но фаворитом матча по праву считалась гостевая команда, ведь "шмели" лидировали в чемпионате, набрав 16 очков и пропустив всего 1 гол в 6 матчах. Пьер-Эмерик Обамеянг проводил 200-й матч за дортмундцев, также с первых минут появился на поле Андрей Ярмоленко.
Именно украинец и открыл счет в самом дебюте матча. Все началось с удара Кагавы и сейва Хитца, в результате чего мяч вышел на угловой. Последовала подача в центр штрафной, защитники хозяев не смогли толком вынести мяч, и после серии рикошетов сфера прилетела к Ярмоленко, который, находясь спиной к воротам, пяткой протолкнул круглого в ворота – 0:1.
Дортмундцы немного опустились назад, позволив хозяевам провести несколько неплохих атак. В одной из них Филипп Макс прорвался по левому флангу и выполнил хороший навес в центр штрафной "Боруссии", где Каюби выиграл борьбу у защитников и отправил мяч в сетку без шансов для Бюрки – 1:1. Это всего лишь второй гол, пропущенный "шмелями" в этом чемпионате. Через несколько минут гости ответили своим опасным выпадом, в результате чего Обамеянг вырвался на свидание с голкипером "Аугсбурга", однако последний отразил его выстрел.
В середине тайма дортмундцы снова вышли вперед: последовал заброс в штрафную хозяев, защитники снова не смогли толком вынести мяч, в результате чего он достался Обамеянгу, тот отпасовал на Ярмоленко, а Андрей под удар Кагаве – японец с линии штрафной забросил мяч за шиворот Хитцу, сделав счет 1:2. На исходе получаса Обамеянг должен был увеличивать разницу в счете: после заброса из глубины габонец убежал на один на один с голкипером, начал финтить и упустил момент для удара – Хитц ногой выбил мяч.
В концовке тайма после прострела Пишчека наносил удар по воротам Махмуд Дауд, с рикошетом от защитника мяч полетел в угол ворот Хитца, но последний свою команду выручил. А вскоре Кагава после передачи Пулишича выстрелил с хорошей позиции из пределов штрафной, но удар у японца не получился – выше ворот.
Второй тайм начался с атак хозяев, однако дортмундцы без труда справлялись с их выпадами. "Боруссия" же не очень спешила забивать третий, и вскоре чуть не поплатилась за это. После подачи с углового Каюби оказался расторопнее всех в чужой штрафной и нанес удар головой в правый угол ворот Бюрке – голкипер невероятным образом потащил этот мяч.
Ближе к середине тайма Ярмоленко был вынужден покинуть поле из-за повреждения, полученного в одном из недавних столкновений. Содержание игры не менялось: "Аугсбург" атаковал в основном через забросы в штрафную гостей, "Боруссия" пыталась за счет быстрых перемещений вырваться на оперативный простор.
За двадцать минут до конца матча дортмундцы упустили хороший шанс забить третий мяч: Пулишич с правого фланга исполнил хороший навес в центр вратарской, где Обамеянг из убойной позиции пробивал головой по воротам – мяч полетел прямо в Хитца, который с ударом справился.
Ближе к концу встречи в ворота "Аугсбурга" был назначен пенальти: после продолжительной паузы побежал арбитр смотреть видеоповтор предыдущего эпизода и заметил фол на Пишчеке в чужой штрафной. Подошел к мячу Обамеянг и нанес слабый удар парашютом точно по центру ворот Хитца – голкипер спокойно поймал мяч в руки. Сил на финальный штурм у "Аугсбурга" не хватило, как итог - заслуженная победа дортмундцев.
"Аугсбург" – "Боруссия" 1:2
Голы: Ярмоленко, 4 – 0:1, Каюби, 11 – 1:1, Кагава, 23 – 1:2,
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Гу Чжа Чхоль, 37), Байер, Каюби, Хеллер (Томми, 81), Грегорич (Кордова, 67), Финнбогасон.
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Бартра, Кагава (Топрак, 81), Вайгль, Пулишич, Дауд (Кастро, 57), Ярмоленко (Филипп, 66), Обамеянг.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
|19
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Байер Леверкузен
|7
|8
|11
|Герта
|6
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Гамбург
|7
|7
|16
|Вердер Бремен
|7
|4
|17
|Фрайбург
|6
|4
|18
|Кельн
|6
|1