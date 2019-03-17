Результатом недоволен: Кононов высказался об игре против "Зенита"

Наставник "Спартака" Олег Кононов дал комментарии после игры с "Зенитом" (1:1).

"Я не удовлетворен результатом. Второй домашний матч мы играем вничью, при этом выигрывая, но потом все равно пропускаем. Также нужно поработать над качеством футбола. Сегодня атаковали обе команды, но нужно сокращать количество моментов возле наших ворот", - приводят слова Кононова российские СМИ.

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