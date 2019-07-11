Результаты 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов

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Результаты 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов-2019/20. Стоит отметить победы "Русенборга" и "Ференцвароша".

"Партизани" Албания – "Карабах" Азербайджан - 0:0

БАТЭ Беларусь – "Пяст" Польша - 1:1 (0:1)
Голы: Пажишек, 36 - 0:1, Драгун, 64 - 1:1

"Шериф" Молдова – "Сабуртало" Грузия - 0:3 (0:1)
Голы: Ролович, 30 - 0:1, Кохреидзе, 67 - 0:2, Какубава, 71 - 0:3 

"Ференцварош" Венгрия – "Лудогорец" Болгария - 2:1 (1:1)
Голы: Нген, 6 - 1:0, Шверчок, 31 - 1:1, Зубков, 65 - 2:1

"Слован" Словакия – "Сутьеска" Черногория - 1:1 (0:0)
Голы: Шпорар, 82 - 1:0, Кояшевич, 90 - 1:1

"Линфилд" Северная Ирландия – "Русенборг" Норвегия - 0:2 (0:1)
Голы: Йенсен, 22 - 0:1, Тофт-Содерлунд, 69 - 0:2

"Дандолк" Ирландия – "Рига" Латвия - 0:0

"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения) - 0:3 (0:1)

Голы: Перичич, 43 - 0:1, Хотич, 60 - 0:2, Кронаветер, 86 (с пенальти) - 0:3

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Шверчок,Шпорар,Перичич,Хотич,Кронаветер.LOL.

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