Результаты 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Состоялись первые матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов-2019/20. Стоит отметить победы "Русенборга" и "Ференцвароша".
"Партизани" Албания – "Карабах" Азербайджан - 0:0
БАТЭ Беларусь – "Пяст" Польша - 1:1 (0:1)
Голы: Пажишек, 36 - 0:1, Драгун, 64 - 1:1
"Шериф" Молдова – "Сабуртало" Грузия - 0:3 (0:1)
Голы: Ролович, 30 - 0:1, Кохреидзе, 67 - 0:2, Какубава, 71 - 0:3
"Ференцварош" Венгрия – "Лудогорец" Болгария - 2:1 (1:1)
Голы: Нген, 6 - 1:0, Шверчок, 31 - 1:1, Зубков, 65 - 2:1
"Слован" Словакия – "Сутьеска" Черногория - 1:1 (0:0)
Голы: Шпорар, 82 - 1:0, Кояшевич, 90 - 1:1
"Линфилд" Северная Ирландия – "Русенборг" Норвегия - 0:2 (0:1)
Голы: Йенсен, 22 - 0:1, Тофт-Содерлунд, 69 - 0:2
"Дандолк" Ирландия – "Рига" Латвия - 0:0
"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения) - 0:3 (0:1)
Голы: Перичич, 43 - 0:1, Хотич, 60 - 0:2, Кронаветер, 86 (с пенальти) - 0:3
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