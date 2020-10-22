Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 21 октября

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Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 21 октября

21 октября состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Группа А

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Локомотив" Россия - 2:2 (1:1)
Голы: Эдер, 19 - 0:1, Собослаи, 45 - 1:1, Юнузович, 50 - 2:1, Лисакович, 75 - 2:2

"Бавария" Германия – "Атлетико" Испания - 4:0 (2:0)
Голы: Коман, 28 - 1:0, Горецка, 41 - 2:0, Толиссо, 66 - 3:0, Коман, 72 - 4:0

Положение команд: "Бавария" - 3, "Локомотив", "Ред Булл Зальцбург" - 1, "Атлетико" - 0.

Группа В

"Реал" Мадрид Испания – "Шахтер" Украина - 2:3 (0:3)
Голы: Тете, 29 - 0:1, Варан, 33 (автогол) - 0:2, Соломон, 42 - 0:3, Модрич, 54 - 1:3, Винисиус Жуниор, 59 - 2:3

"Интер" Италия – "Боруссия" Менхенгладбах Германия - 2:2 (0:0)
Голы: Лукаку, 49 - 1:0, Бенсебайни, 63 (с пенальти) - 1:1, Хофманн, 84 - 1:2, Лукаку, 90 - 2:2

Положение команд: "Шахтер" - 3, "Боруссия" М, "Интер" - 1, "Реал" - 0.

Группа С

"Манчестер Сити" Англия – "Порту" Португалия - 3:1 (1:1)
Голы: Диас, 14 - 0:1, Агуэро, 20 (с пенальти) - 1:1, Гюндоган, 65 - 2:1, Ферран Торрес, 73 - 3:1

"Олимпиакос" Греция – "Марсель" Франция - 1:0 (0:0)
Гол: Кока, 90+1 - 1:0

Положение команд: "Манчестер Сити", "Олимпиакос" - 3, "Марсель", "Порту" - 0.

Группа D

"Аякс" Нидерланды – "Ливерпуль" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Тальяфико, 35 (автогол) - 0:1

"Мидтьюлланд" Дания – "Аталанта" Италия - 0:4 (0:3)
Голы: Сапата, 26 - 0:1, Гомес, 36 - 0:2, Муриэль, 42 - 0:3, Миранчук, 88 - 0:4 

Положение команд: "Аталанта", "Ливерпуль" - 3, "Аякс", "Мидтьюлланд" - 0.

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