Результаты 37-го тура испанской Примеры
Представляем результаты 37-го тура испанской Примеры.
Отметим, что благодаря победе "Валенсия" смогла ворваться в топ-4, опустив "Хетафе" на пятую позицию.
"Атлетико" - "Севилья" 1:1
Голы: Коке, 30 - 1:0, Сарабия, 70 - 1:1
"Атлетико": Облак, Годин, Монтеро, Хуанфран, Филипе Луис, Сауль, Парти, Родри Эрнандес (Корреа, 57), Коке, Мората (Лемар, 78), Гризманн.
"Жирона" - "Леванте" 1:2
Голы: Стуани, 60 - 1:0, Моралес, 62 - 1:1, Барди, 86 - 1:2
"Бетис" - "Уэска" 2:1
Голы: Санчес, 22 - 1:0, Аньор (пен), 55 - 1:1, Хоакин, 90 - 2:1
"Райо Вальекано" - "Вальядолид" 1:2
Голы: Унал (пен), 6 - 0:1, Медран, 73 - 1:1, Серхи Гвардиола, 80 - 1:2
"Вильярреал" - "Эйбар" 1:0
Гол: Токо-Экамби, 59 - 1:0
"Леганес" - "Эспаньол" 0:2
Голы: Иглесиас, 35 - 0:1, Иглесиас (пен), 71 - 0:2
"Валенсия" - "Алавес" 3:1
Голы: Химо Наварро, 12 - 0:1, Солер, 29 - 1:1, Санти Мина, 34 - 2:1, Гамейро, 68 - 3:1
"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гайя, Гарай, Пиччини, Солер, Гедеш, Парехо, Васс (Диакаби, 82), Санти Мина (Ферран Торрес, 83), Родриго (Гамейро, 65).
"Атлетик" - "Сельта" 3:1
Голы: Рауль Гарсия (пен), 16 - 1:0, Рауль Гарсия, 17 - 2:0, Иньяки Уильямс, 40 - 3:0, Аспас (пен), 89 - 3:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30