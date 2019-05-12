Результаты 37-го тура испанской Примеры

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Результаты 37-го тура испанской Примеры

Представляем результаты 37-го тура испанской Примеры.

Отметим, что благодаря победе "Валенсия" смогла ворваться в топ-4, опустив "Хетафе" на пятую позицию.

"Атлетико" - "Севилья" 1:1

Голы: Коке, 30 - 1:0, Сарабия, 70 - 1:1

"Атлетико": Облак, Годин, Монтеро, Хуанфран, Филипе Луис, Сауль, Парти, Родри Эрнандес (Корреа, 57), Коке, Мората (Лемар, 78), Гризманн.

 

"Жирона" - "Леванте" 1:2

Голы: Стуани, 60 - 1:0, Моралес, 62 - 1:1, Барди, 86 - 1:2


"Бетис" - "Уэска" 2:1

Голы: Санчес, 22 - 1:0, Аньор (пен), 55 - 1:1, Хоакин, 90 - 2:1


"Райо Вальекано" - "Вальядолид" 1:2

Голы: Унал (пен), 6 - 0:1, Медран, 73 - 1:1, Серхи Гвардиола, 80 - 1:2


"Вильярреал" - "Эйбар" 1:0

Гол: Токо-Экамби, 59 - 1:0


"Леганес" - "Эспаньол" 0:2

Голы: Иглесиас, 35 - 0:1, Иглесиас (пен), 71 - 0:2


"Валенсия" - "Алавес" 3:1

Голы: Химо Наварро, 12 - 0:1, Солер, 29 - 1:1, Санти Мина, 34 - 2:1, Гамейро, 68 - 3:1

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гайя, Гарай, Пиччини, Солер, Гедеш, Парехо, Васс (Диакаби, 82), Санти Мина (Ферран Торрес, 83), Родриго (Гамейро, 65).      


"Атлетик" - "Сельта" 3:1

Голы: Рауль Гарсия (пен), 16 - 1:0, Рауль Гарсия, 17 - 2:0, Иньяки Уильямс, 40 - 3:0, Аспас (пен), 89 - 3:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
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