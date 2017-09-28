Результаты Анчелотти в "Баварии" уступают только его показателям в "Реале"

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Результаты Анчелотти в "Баварии" уступают только его показателям в "Реале"

Итальянский тренер Карло Анчелотти демонстрировал неплохие результаты у руля мюнхенской команды.

Как сообщает Deutsche Welle, 58-летний специалист набирал в среднем 2,28 очка за матч. Это его второй показатель в карьере после работы в "Реале" (2,36 очка/матч).

При этом в "Баварии" Анчелотти превзошёл свои показатели во главе ПСЖ (2,14 очка/матч) и "Челси" (2,03 очка/матч).

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