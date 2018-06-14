Результаты ЧМ-2018 предскажет робот Бакстер

Робот Бакстер, предсказавший в 2017 году несколько результатов матчей Кубка Конфедераций, даст прогнозы на матчи Чемпионата Мира-2018.

Первый прогноз он сделает сегодня, 14 июня. В этот день на ЧМ-2018 сыграют Россия и Саудовская Аравия.

"Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью "ничья" в специальные кубики. Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику "Робостанции" для объявления, как мы надеемся, верного прогноза", - сообщили создатели робота.

Читайте: Математики высчитали победителя ЧМ-2018 | soccernews.ru