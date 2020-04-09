Результаты всех футбольных матчей 9 апреля

Теги неман гроднобелшина

Результаты всех футбольных матчей 9 апреля

9 апреля состоялись матчи в Белоруссии и Никарагуа. Эти страны являются одними из немногих, которые не отменили соревнования из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Беларусь. Высшая лига, резервы

"Неман 2" - "Белшина 2" - 5:2

Никарагуа. Лига Примера - Клаусура

"Сабанас" - "Ялапа" - 0:0

"Манагуа" - "Окотал" - 2:1

"Дирианген" - "Чинандега" - 3:0

"Эстели" - "Ювентус Манагуа" - 0:0

"Ферретти" - "Реал Мадрис" - 4:0

Никарагуа. Лига Примера U20 - Клаусура

"Ферретти" - "Реал Мадрис" - 2:2

"Дирианген" - "Чинандега" - 2:0

"Эстели" - "Ювентус Манагуа" - 3:2

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2 Барбастро Барбастро 40 88
3 Теруэль Теруэль 40 84
4 Атлетико Монсон Атлетико Монсон 40 81
5 Андорра Андорра 40 81
6 Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II 40 80
7 Вильянуэва КФ Вильянуэва КФ 40 71
8 Сариньена Сариньена 40 58
9 Атлетико Калатайюд Атлетико Калатайюд 40 53
10 Сабиньяниго Сабиньяниго 40 52
11 Утебо Утебо 40 51
12 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 40 43
13 Бинефар Бинефар 40 43
14 Куарте Индустриаль Куарте Индустриаль 40 43
15 Бреа Бреа 40 43
16 Фрага Фрага 40 40
17 Эбро Эбро 40 40
18 Фигеруэлас Фигеруэлас 40 37
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