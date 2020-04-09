Результаты всех футбольных матчей 9 апреля
9 апреля состоялись матчи в Белоруссии и Никарагуа. Эти страны являются одними из немногих, которые не отменили соревнования из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Беларусь. Высшая лига, резервы
"Неман 2" - "Белшина 2" - 5:2
Никарагуа. Лига Примера - Клаусура
"Сабанас" - "Ялапа" - 0:0
"Манагуа" - "Окотал" - 2:1
"Дирианген" - "Чинандега" - 3:0
"Эстели" - "Ювентус Манагуа" - 0:0
"Ферретти" - "Реал Мадрис" - 4:0
Никарагуа. Лига Примера U20 - Клаусура
"Ферретти" - "Реал Мадрис" - 2:2
"Дирианген" - "Чинандега" - 2:0
"Эстели" - "Ювентус Манагуа" - 3:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28