Результаты всех футбольных матчей 9 апреля

9 апреля состоялись матчи в Белоруссии и Никарагуа. Эти страны являются одними из немногих, которые не отменили соревнования из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Беларусь. Высшая лига, резервы

"Неман 2" - "Белшина 2" - 5:2

Никарагуа. Лига Примера - Клаусура

"Сабанас" - "Ялапа" - 0:0

"Манагуа" - "Окотал" - 2:1

"Дирианген" - "Чинандега" - 3:0

"Эстели" - "Ювентус Манагуа" - 0:0

"Ферретти" - "Реал Мадрис" - 4:0

Никарагуа. Лига Примера U20 - Клаусура

"Ферретти" - "Реал Мадрис" - 2:2

"Дирианген" - "Чинандега" - 2:0

"Эстели" - "Ювентус Манагуа" - 3:2

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