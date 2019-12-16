Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Сегодня, 16 декабря, в Нью-Йорке завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Результаты:
"Вулверхэмптон" - "Эспаньол"
"Спортинг" - "Истанбул Башакшехир"
"Хетафе" - "Аякс"
"Байер" - "Порту"
"Копенгаген" - "Селтик"
АПОЭЛ - "Базель"
"ЧФР Клуж" - "Севилья"
"Олимпиакос" - "Арсенал"
"АЗ Алкмар" - ЛАСК
"Брюгге" - "Манчестер Юнайтед"
"Лудогорец" - "Интер"
"Айнтрахт" - "Ред Булл Зальцбург"
"Шахтер" - "Бенфика"
"Вольфсбург" - "Мальме"
"Рома" - "Гент"
"Рейнджерс" - "Брага"
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля. Начало в 18:55 и 21:00, как на групповом этапе. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля.
Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск".
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|0
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|4
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|4
|5
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|0
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|О
|1
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|7
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|4
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