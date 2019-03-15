Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы
Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы.
Результаты:
Победитель в матче "Наполи" - "Арсенал" встретится с лучшим пары "Вильярреал" - "Валенсия". В другой встрече сыграют победители из пар "Бенфика" - "Айнтрахт" и "Славия" - "Челси".
Первые полуфинальные встречи запланированы на 2 мая, ответные - на 9 мая. Финал пройдёт 29 мая в Баку.
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