Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы.

Результаты:

Победитель в матче "Наполи" - "Арсенал" встретится с лучшим пары "Вильярреал" - "Валенсия". В другой встрече сыграют победители из пар "Бенфика" - "Айнтрахт" и "Славия" - "Челси".

Первые полуфинальные встречи запланированы на 2 мая, ответные - на 9 мая. Финал пройдёт 29 мая в Баку.

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