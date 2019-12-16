Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Сегодня, 16 декабря, в Нью-Йорке состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Результаты:

Дортмундская "Боруссия" - ПСЖ

"Реал" - "Манчестер Сити"

"Аталанта" - "Валенсия"

"Атлетико" - "Ливерпуль"

"Челси" - "Бавария" 

"Лион" - "Ювентус"

"Тоттенхэм" - "Лейпциг"

"Наполи" - "Барселона"

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей в 21:00. 

Финал Лиги Чемпионов в этом сезоне состоится 30-го мая 2020 года и пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

В Нью-Йорке? Вы бы ещё в Перу провели жеребьёвку, идиоты.

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Mutaloff
Mutaloff

Надеюсь,Реал заткнет всех критиков и пройдёт Сити,есть ресурс для этого,интересно также пара Боррусия-Псж и Атлетико-Ливерпуль.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тотенхэм - Лейпциг.ОООООООООООООООООООООООООООООООО

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