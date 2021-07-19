Результаты жеребьёвки 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов

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Результаты жеребьёвки 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов.

Матчи этой стадии турнира пройдут 3/4 и 10 августа.

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) - "Рапид" (Австрия) / "Спарта" (Чехия)

"Генк" (Бельгия) – "Шахтёр" (Украина)

"Спартак" (Россия) – "Бенфика" (Португалия)

"Селтик" (Шотландия) / "Мидтьюлланд" (Дания) – ПСВ (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция)

Путь чемпионов

"Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия) – "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдова)

"Динамо" Загреб (Хорватия) / "Омония" (Кипр) – "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония)

"Линкольн" (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) – "Слован" (Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Мальме" (Швеция) / ХИК (Финляндия)

"Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) – "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария)

"Славия" (Чехия) – "Ференцварош" (Венгрия) / "Жальгирис" (Литва)

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