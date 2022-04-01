Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.

Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс или Шотландия или Украина.

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу или Австралия или ОАЭ.

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика или Новая Зеландия.

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

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