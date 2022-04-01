Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022
Фото: твиттер чемпионата мира\Автор неизвестен
Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.
Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс или Шотландия или Украина.
Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.
Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу или Австралия или ОАЭ.
Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика или Новая Зеландия.
Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.
Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.
Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3