Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

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Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

Представляем итоги жеребьевки групповой стадии Евро-2020.

Группа A (хозяева: Рим, Баку): Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C (Амстердам, Бухарест): Украина, Нидерланды, Австрия, Грузия/Беларусь/Македония/Косово

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия

Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Польша, Швеция, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия 

Группа F (Мюнхен, Будапешт): Германия, Франция, Португалия, Исландия/Румыния/Болгария/Венгрия

Напомним, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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