Результаты жеребьевки группового этапа Евро-2020

Представляем итоги жеребьевки групповой стадии Евро-2020.

Группа A (хозяева: Рим, Баку): Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C (Амстердам, Бухарест): Украина, Нидерланды, Австрия, Грузия/Беларусь/Македония/Косово

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия

Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Польша, Швеция, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия

Группа F (Мюнхен, Будапешт): Германия, Франция, Португалия, Исландия/Румыния/Болгария/Венгрия

Напомним, что турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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