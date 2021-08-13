Результаты жеребьёвки группового этапа Кубка России
Сегодня, 13 августа, в прямом эфире "Матч ТВ" прошла жеребьёвка группового этапа Кубка России.
Напомним, что участники еврокубков - "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин" и "Сочи" - стартуют в турнире с 1/8 финала.
Группа 1: "Ленинградец", "Кубань", "Краснодар";
Группа 2: "КАМАЗ", "Торпедо" (Владимир), "Урал";
Группа 3: "Велес", "Динамо" (Брянск), "Арсенал" (Тула);
Группа 4: "Факел", "Динамо" (Барнаул), "Нижний Новгород";
Группа 5: "Торпедо" (Москва), "Чайка" (Песчанокопское), "Ростов";
Группа 6: "Алания", "Легион-Динамо", "Уфа";
Группа 7: "Ротор", "Кайрат" (Москва), "Ахмат";
Группа 8: "Балтика", "Саранск", "Химки";
Группа 9: "Енисей", "Знамя" (Ногинск), "Крылья Советов";
Группа 10: "Металлург" (Липецк), "Зенит" (Ижевск), ЦСКА;
Группа 11: "Оренбург", "Динамо" (Ставрополь), "Динамо" (Москва).
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