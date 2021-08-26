Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22

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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов.

Группа A: "Манчестер Сити", ПСЖ, "РБ Лейпциг", "Брюгге"

Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"

Группа C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"

Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф"

Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев

Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме"

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
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