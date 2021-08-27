Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22
В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.
Группа A: "Лион", "Рейнджерс", "Спарта", "Брондбю";
Группа B: "Монако", ПСВ, "Реал Сосьедад", "Штурм";
Группа C: "Наполи", "Лестер", "Спартак", "Легия";
Группа D: "Олимпиакос", "Айнтрахт", "Фенербахче", "Антверпен";
Группа E: "Лацио", "Локомотив", "Марсель", "Галатасарай";
Группа F: "Брага", "Црвена Звезда", "Лудогорец", "Мидтьюлланд";
Группа G: "Байер", "Селтик", "Бетис", "Ференцварош";
Группа H: "Динамо" (Загреб), "Генк", "Вест Хэм", "Рапид".
Матчи группового этапа ЛЕ запланированы на 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября и 9 декабря.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0