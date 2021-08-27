Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22

Теги лионрейнджерсмонакопсвнаполилестер ситиспартак москваолимпиакос пирейайнтрахт франкфуртфенербахчелациолокомотив москвамарсельгалатасарайбрагабайер леверкузенселтикдинамо загребвест хэм юнайтед

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы 2021/22

В Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.

Группа A: "Лион", "Рейнджерс", "Спарта", "Брондбю";

Группа B: "Монако", ПСВ, "Реал Сосьедад", "Штурм";

Группа C: "Наполи", "Лестер", "Спартак", "Легия";

Группа D: "Олимпиакос", "Айнтрахт", "Фенербахче", "Антверпен";

Группа E: "Лацио", "Локомотив", "Марсель", "Галатасарай";

Группа F: "Брага", "Црвена Звезда", "Лудогорец", "Мидтьюлланд";

Группа G: "Байер", "Селтик", "Бетис", "Ференцварош";

Группа H: "Динамо" (Загреб), "Генк", "Вест Хэм", "Рапид".

Матчи группового этапа ЛЕ запланированы на 6 сентября, 30 сентября, 21 октября, 4 ноября, 25 ноября и 9 декабря.

Не пропустите: Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов